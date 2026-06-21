Уругвай и Кабо-Верде сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Обе команды начали турнир с ничьих, но настроение после первого тура у них разное. Кабо-Верде сотворило одну из главных сенсаций старта турнира, сумев остановить Испанию и удержать счет 0:0. Для островитян это был отличный результат, который точно добавит команде уверенности перед матчем с еще одним сильным соперником.

Уругвай, в свою очередь, не смог дожать Саудовскую Аравию и ограничился ничьей 1:1. Для команды с такими амбициями это потеря очков, которая может серьезно осложнить ситуацию в группе. Если уругвайцы не выиграют сегодня, то в третьем туре их будет ждать очень нервный матч против Испании, где цена ошибки станет еще выше.

Именно поэтому встреча с Кабо-Верде для Уругвая превращается почти в обязательную к победе. Но недооценивать соперника точно нельзя: команда уже показала, что умеет терпеть, закрываться и ломать планы фаворитам.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уругвай – Кабо-Верде, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.