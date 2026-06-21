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Чемпионат мира
21 июня 2026, 17:53 | Обновлено 21 июня 2026, 17:56
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Уругвай – Кабо-Верде. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

21 июня 2026, 17:53 | Обновлено 21 июня 2026, 17:56
45
0
Уругвай – Кабо-Верде. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua
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Уругвай и Кабо-Верде сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Обе команды начали турнир с ничьих, но настроение после первого тура у них разное. Кабо-Верде сотворило одну из главных сенсаций старта турнира, сумев остановить Испанию и удержать счет 0:0. Для островитян это был отличный результат, который точно добавит команде уверенности перед матчем с еще одним сильным соперником.

Уругвай, в свою очередь, не смог дожать Саудовскую Аравию и ограничился ничьей 1:1. Для команды с такими амбициями это потеря очков, которая может серьезно осложнить ситуацию в группе. Если уругвайцы не выиграют сегодня, то в третьем туре их будет ждать очень нервный матч против Испании, где цена ошибки станет еще выше.

Именно поэтому встреча с Кабо-Верде для Уругвая превращается почти в обязательную к победе. Но недооценивать соперника точно нельзя: команда уже показала, что умеет терпеть, закрываться и ломать планы фаворитам.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уругвай – Кабо-Верде, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Уругвай
22 июня 2026 -
01:00
Кабо-Верде
Победа Уругвая 1.45 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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