Уругвай – Кабо-Верде. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Встреча начнется 22 июня в 01:00 по Киеву
22 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Уругвая и Кабо-Верде.
Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.
Уругвай
Команда имеет свой, стабильно неплохой, уровень. Вызовом было омоложение состава, но с задачей смены поколений справился Марсело Бьелса. Сейчас из ветеранов остается в строю, по сути, только Муслера. И ничего, в квалификации уже новые лидеры во главе с Вальверде добились уверенного, пусть и не заоблачного, результата в виде 28 очков после восемнадцати поединков - на уровне с той же Бразилией.
Но с конца прошлого года и в 2026-м никак не получается выиграть. В товарищеских матчах были ничьи, а США и вовсе уступили 1:5. Но, пожалуй, еще большим разочарованием стал поединок первого тура. Там играли со знакомым соперником, Саудовской Аравией. Но мало того что не сумели обыграть аутсайдера - только за счет гола Араухо на 80-й минуте оформили итоговую ничью 1:1.
Кабо-Верде
Сборная в любом случае вошла в историю. Ранее мало что показывавшая даже на континентальном уровне (между прочим, зимой на КАН не сыграли, не сумев пройти квалификацию), она смогла приятно удивить в отборе на мундиаль. Выиграв семь из десяти матчей там и набрав 23 очка, опередили в споре за первое место в группе такого признанного фаворита, как Камерун!
В контрольных поединках были вполне неплохие результаты - уступили только Чили, а Сербию и Бермуды напоследок даже обыграли. Но еще большим достижением стал дебют на чемпионате мира, где получилось удержать фаворита и удержать нулевую ничью. Ну, а героем там стал, безусловно, Возинья - возрастной голкипер из Шавеша, что играет во втором португальском дивизионе, выдал семь сэйвов, и по крайней мере некоторые были вполне достойными.
Статистика личных встреч
Это будет только первый очный поединок между командами.
Прогноз
Букмекерские конторы верят в победу латиноамериканцев. Но вряд ли поединок впечатлит в плане зрелищности - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,73).
01:00
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