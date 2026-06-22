Уругвай – Кабо-Верде – 2:2. Сенсация и шедевр со штрафного. Видео голов

22 июня прошел поединок второго тура группы Н на чемпионате мира 2026 между сборными Уругвая и Кабо-Верде.

На арене «Hard Rock Stadium» в американском городе Майами была зафиксирована боевая ничья со счетом 2:2.

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Островяне уже на 21-й минуте шокировали соперника, открыв счет в матче. И сделали они это слишком эффектно: Кевин Ленини оформил первый гол Кабо-Верде на ЧМ ударом со штрафного.

Ответ от Уругвая не заставил себя ждать. Команда Марсело Бьелсы еще до перерыва забила дважды и вышла вперед.

Во втором тайме оба коллектива имели опасные моменты, но суждено было забить именно Кабо-Верде. Помогли им в этом защита Уругвая и вратарь Фернандо Муслера. Ошибка игроков из Уругвая привела к голу на 61-й минуте.

Уругвайцы даже забили после второго пропущенного, впрочем, судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

После второго тура группу H с четырьмя баллами возглавляет сборная Испании, которая уверенно переиграла Саудовскую Аравию (4:0). На втором месте Уругвай (2 балла), третье – Кабо-Верде (2 балла). Замыкает квартет Саудовская Аравия с одним пунктом.

ЧМ-2026. Группа Н

Второй тур. 22 июня

Уругвай – Кабо-Верде – 2:2

Голы: Араухо, 44, Каннобио, 45+6 – Ленини, 21, Варела, 61