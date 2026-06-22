Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все когда-нибудь случается впервые. Египет одержал догожданную победу на ЧМ
Чемпионат мира
Новая Зеландия
22.06.2026 04:00 – FT 1 : 3
Египет
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
22 июня 2026, 06:04 | Обновлено 22 июня 2026, 06:49
1308
2

Все когда-нибудь случается впервые. Египет одержал догожданную победу на ЧМ

Четыре мундиаля понадобились, чтобы выдать качественный тайм против Новой Зеландии

22 июня 2026, 06:04 | Обновлено 22 июня 2026, 06:49
1308
2 Comments
Все когда-нибудь случается впервые. Египет одержал догожданную победу на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

У национальной сборной Бельгии уже было две попытки занять лидирующую позицию в группе G, которую перед началом чемпионата мира-2026 по старой привычке ей отдавали футбольные болельщики по итогам группового этапа. Но команда Руди Гарсии в матчах против Египта и Ирана сумела набрать лишь два очка, поэтому этими шансами не воспользовалась. А если бы это произошло, то первая строчка таблицы перед последним туром точно не осталась бы вакантной.

«Фараоны» и Новая Зеландия одинаково стремились занять лидерство в группе по итогам очного противостояния в Ванкувере, поэтому их матч ранним утром по европейскому времени обещал стать настоящим футбольным зрелищем. Конечно, с элементами силовой борьбы, поскольку «киви» не могли обойти стороной свои сильнейшие качества. И в первом тайме команда Даррена Бейзли действительно как переигрывала соперников, так и переборола их.


x.com/EFA

Новозеландцы в итоге и смогли отличиться относительно быстрым голом, когда на 15-й минуте Пейн выполнил подачу углового с левого фланга на ближнюю штангу, а Серман замкнул с второго этажа. Гол в стиле, которого и следовало ожидать. Египет против такого футбола на самом деле мало что мог придумать до перерыва, и даже перерыв не помог переломить ход матча в пользу команды Хоссама Хассана.

Однако во втором тайме произошёл перелом в ходе матча. Африканская сборная значительно активизировалась в атаке, и мы наконец-то стали видеть Салаха практически в каждой атаке, а не бесплодные попытки Мармуша пробивать при любом удобном случае. В итоге именно Мо и решил исход матча в пользу своей команды в тот момент, когда она только что отпраздновала удачный навес Хани с правого фланга на голову Зико на 58-й минуте.


x.com/EFA

Далее Новая Зеландия начала с ужасающей скоростью терять контроль над игрой, и в итоге это привело даже к тому, что Египту удалось забить гол после подачи углового, когда Салах на 82-й минуте выполнил навес с левого фланга на ближнюю штангу для Трезеге. К тому моменту команда Хассана уже вела в счёте, поскольку Мо нанёс свой фирменный удар с правого фланга штрафной в дальний угол в завершение контратаки, так что дальше было понятно, что ни о каком спасении «белых» в этой игре уже не может быть и речи.

Последний матч группового этапа Новая Зеландия проведет против Бельгии, а Египет встретится с Ираком.

Чемпионат мира. Группа E. 2-й тур.

Новая Зеландия – Египет – 1:3

Голы: Серман, 15 – Зико, 58, Салах, 67, Трезеге, 82

Предупреждения: Сингх, 20, Макковатт, 34 – Лашин, 17

Новая Зеландия: Крокомб – Какаче (Рэндалл, 76), Боксолл, Серман, Пейн (Биндон, 85) – Стаменич, Белл – Джаст (де Врис, 85), Сингх (Томас, 76), Макковатт (Олд, 66) – Вуд.

Египет: Шобейр – Фату, Фатхи (Рабия, 42), Ибрагим, Хани – Лашин, Аттия – Ашур, Салах (Абдельмагид, 84, Абдельмонейм, 90+9), Зико (Абделькарим, 76) – Мармуш (Трезеге, 76).

Арбитр: Омар Мохамед Аль-Али (Шарджа, ОАЭ).

Стадион: «Би Си Плейс» (Ванкувер, Канада).

Удары (в створ) – 9 (4) : 19 (7)
Угловые – 4 : 3
Оффсайды – 2:0

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - ЕГИПЕТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

По теме:
ФОТО. Гол + ассист. Назван лучший игрок матча Новая Зеландия – Египет
Лукаку откровенно прокомментировал неудачный старт Бельгии на ЧМ
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
сборная Египта по футболу сборная Новой Зеландии по футболу ЧМ-2026 по футболу отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Другие виды | 21 июня 2026, 16:35 3
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах

Этап Континентального тура в легкой атлетике состоялся в Хенгело

Гроза авторитетов. Уругвай не смог обыграть Кабо-Верде
Футбол | 22 июня 2026, 03:05 10
Гроза авторитетов. Уругвай не смог обыграть Кабо-Верде
Гроза авторитетов. Уругвай не смог обыграть Кабо-Верде

Сказка островной сборной продолжается

Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Футбол | 21.06.2026, 09:12
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Для Динамо нашли ключевой трансфер. Футболист, который играет на ЧМ-2026
Футбол | 22.06.2026, 05:32
Для Динамо нашли ключевой трансфер. Футболист, который играет на ЧМ-2026
Для Динамо нашли ключевой трансфер. Футболист, который играет на ЧМ-2026
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Футбол | 21.06.2026, 10:05
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
єгиптяни молодці, хоча Нова Зеландія теж дуже непогано виглядала і могла забити не 1 гол, а 2-3 спокійно
Ответить
+1
Салаху акбар
Ответить
-1
Популярные новости
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
21.06.2026, 05:20
Футбол
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
20.06.2026, 23:15 5
Футбол
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35 2
Футбол
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 3
Бокс
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем