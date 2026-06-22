Все когда-нибудь случается впервые. Египет одержал догожданную победу на ЧМ

У национальной сборной Бельгии уже было две попытки занять лидирующую позицию в группе G, которую перед началом чемпионата мира-2026 по старой привычке ей отдавали футбольные болельщики по итогам группового этапа. Но команда Руди Гарсии в матчах против Египта и Ирана сумела набрать лишь два очка, поэтому этими шансами не воспользовалась. А если бы это произошло, то первая строчка таблицы перед последним туром точно не осталась бы вакантной.

«Фараоны» и Новая Зеландия одинаково стремились занять лидерство в группе по итогам очного противостояния в Ванкувере, поэтому их матч ранним утром по европейскому времени обещал стать настоящим футбольным зрелищем. Конечно, с элементами силовой борьбы, поскольку «киви» не могли обойти стороной свои сильнейшие качества. И в первом тайме команда Даррена Бейзли действительно как переигрывала соперников, так и переборола их.



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Новозеландцы в итоге и смогли отличиться относительно быстрым голом, когда на 15-й минуте Пейн выполнил подачу углового с левого фланга на ближнюю штангу, а Серман замкнул с второго этажа. Гол в стиле, которого и следовало ожидать. Египет против такого футбола на самом деле мало что мог придумать до перерыва, и даже перерыв не помог переломить ход матча в пользу команды Хоссама Хассана.

Однако во втором тайме произошёл перелом в ходе матча. Африканская сборная значительно активизировалась в атаке, и мы наконец-то стали видеть Салаха практически в каждой атаке, а не бесплодные попытки Мармуша пробивать при любом удобном случае. В итоге именно Мо и решил исход матча в пользу своей команды в тот момент, когда она только что отпраздновала удачный навес Хани с правого фланга на голову Зико на 58-й минуте.



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Далее Новая Зеландия начала с ужасающей скоростью терять контроль над игрой, и в итоге это привело даже к тому, что Египту удалось забить гол после подачи углового, когда Салах на 82-й минуте выполнил навес с левого фланга на ближнюю штангу для Трезеге. К тому моменту команда Хассана уже вела в счёте, поскольку Мо нанёс свой фирменный удар с правого фланга штрафной в дальний угол в завершение контратаки, так что дальше было понятно, что ни о каком спасении «белых» в этой игре уже не может быть и речи.

Последний матч группового этапа Новая Зеландия проведет против Бельгии, а Египет встретится с Ираком.

Чемпионат мира. Группа E. 2-й тур.

Новая Зеландия – Египет – 1:3

Голы: Серман, 15 – Зико, 58, Салах, 67, Трезеге, 82

Предупреждения: Сингх, 20, Макковатт, 34 – Лашин, 17

Новая Зеландия: Крокомб – Какаче (Рэндалл, 76), Боксолл, Серман, Пейн (Биндон, 85) – Стаменич, Белл – Джаст (де Врис, 85), Сингх (Томас, 76), Макковатт (Олд, 66) – Вуд.

Египет: Шобейр – Фату, Фатхи (Рабия, 42), Ибрагим, Хани – Лашин, Аттия – Ашур, Салах (Абдельмагид, 84, Абдельмонейм, 90+9), Зико (Абделькарим, 76) – Мармуш (Трезеге, 76).

Арбитр: Омар Мохамед Аль-Али (Шарджа, ОАЭ).

Стадион: «Би Си Плейс» (Ванкувер, Канада).

Удары (в створ) – 9 (4) : 19 (7)

Угловые – 4 : 3

Оффсайды – 2:0

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - ЕГИПЕТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C