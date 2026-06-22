Новая Зеландия – Египет. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира
Чемпионат мира. Группа E. 2-й тур.
Новая Зеландия – Египет – 0:0
Новая Зеландия: Крокомб – Какаче, Боксолл, Серман, Пейн – Стаменич, Белл – Джаст, Сингх, Макковатт – Вуд.
Запасные: Паульсен, Вауд, де Врис, Биндон, Пейнакер, Эллиот, Смит, Руфер, Олд, Томас, Бейлисс, Роджерсон, Барбарусес, Уэйн, Рэндалл.
Египет: Шобейр – Фату, Фатхи, Ибрагим, Хани – Лашин, Аттия – Ашур, Салах, Зико – Мармуш.
Запасные: Эль-Шенови, Сулейман, М. Алаа, Абдельмагид, Рабия, Абдельмонейм, Хафез, Дунга, Сабер, Трезеге, Абделькарим, Хассан, Адель, Зизо.
Арбитр: Омар Мохамед Аль-Али (Шарджа, ОАЭ).
Стадион: «Би Си Плейс» (Ванкувер, Канада).
В понедельник, 21-го июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Новая Зеландия и Египет. Матч пройдет в Ванкувере, на поле стадиона «Би Си Плейс», начало в 04:00.
Новозеландцы еще никогда не проигрывали на мундиалях, но и победных выступлений в финальной части еще не было. Египет тем временем имеет куда больший опыт, но что-то с группой G точно не так, раз уже три матча в ней завершились вничью.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Новая Зеландия – Египет, за которой можно следить в украинской версии сайта.
04:00
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