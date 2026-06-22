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Чемпионат мира
Новая Зеландия
22.06.2026 04:00 – 6 0 : 0
Египет
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Чемпионат мира
22 июня 2026, 03:57 | Обновлено 22 июня 2026, 04:04
59
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Новая Зеландия – Египет. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

22 июня 2026, 03:57 | Обновлено 22 июня 2026, 04:04
59
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Новая Зеландия – Египет. Текстовая трансляция. LIVE
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Чемпионат мира. Группа E. 2-й тур.

Новая Зеландия – Египет – 0:0

Новая Зеландия: Крокомб – Какаче, Боксолл, Серман, Пейн – Стаменич, Белл – Джаст, Сингх, Макковатт – Вуд.

Запасные: Паульсен, Вауд, де Врис, Биндон, Пейнакер, Эллиот, Смит, Руфер, Олд, Томас, Бейлисс, Роджерсон, Барбарусес, Уэйн, Рэндалл.

Египет: Шобейр – Фату, Фатхи, Ибрагим, Хани – Лашин, Аттия – Ашур, Салах, Зико – Мармуш.

Запасные: Эль-Шенови, Сулейман, М. Алаа, Абдельмагид, Рабия, Абдельмонейм, Хафез, Дунга, Сабер, Трезеге, Абделькарим, Хассан, Адель, Зизо.

Арбитр: Омар Мохамед Аль-Али (Шарджа, ОАЭ).

Стадион: «Би Си Плейс» (Ванкувер, Канада).

В понедельник, 21-го июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Новая Зеландия и Египет. Матч пройдет в Ванкувере, на поле стадиона «Би Си Плейс», начало в 04:00.

Новозеландцы еще никогда не проигрывали на мундиалях, но и победных выступлений в финальной части еще не было. Египет тем временем имеет куда больший опыт, но что-то с группой G точно не так, раз уже три матча в ней завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Новая Зеландия – Египет, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Новая Зеландия
22 июня 2026 -
04:00
Египет
Тотал больше 2.0 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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