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Чемпионат мира
Новая Зеландия
22.06.2026 04:00 – FT 1 : 3
Египет
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Чемпионат мира
22 июня 2026, 06:11 | Обновлено 22 июня 2026, 07:02
463
0

Новая Зеландия – Египет – 1:3. Как Салах оформил гол + пас. Видео голов

Смотрите видеообзор матча второго тура группы G чемпионате мира 2026

22 июня 2026, 06:11 | Обновлено 22 июня 2026, 07:02
463
0
Новая Зеландия – Египет – 1:3. Как Салах оформил гол + пас. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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22 июня состоялся поединок Новой Зеландии и Египта во втором туре группы G на чемпионате мира 2026.

Египтяне во втором тайме совершили камбэк на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере и ушли с поля в статусе победителей (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Героем матча стал капитан Мохамед Салах, который оформил гол + ассист: сначала вингер забил на 67-й минуте, а затем помог увеличить преимущество на 82-й минуте.

Сборная Египта впервые в истории одержала победу на чемпионате мира, хотя нынешний мундиаль стал для нее уже четвертым в истории участия.

После этого матча Египет возглавил группу G, имея в активе четыре балла. Позади Иран (2 балла), Бельгия (2 балла) и Новая Зеландия (1 балл).

ЧМ-2026. Группа G

Второй тур. 22 июня

Новая Зеландия – Египет – 1:3

Голы: Сурман, 15 – Зико, 58, Салах, 67, Трезеге, 82

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Трезеге (Египет), асcист Мохамед Салах.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Египет), асcист Мостафа Зико.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Мостафа Зико (Египет), асcист Мохамед Хани.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Финн Сёрман (Новая Зеландия), асcист Тимоти Пейн.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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