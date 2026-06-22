Новая Зеландия – Египет – 1:3. Как Салах оформил гол + пас. Видео голов

22 июня состоялся поединок Новой Зеландии и Египта во втором туре группы G на чемпионате мира 2026.

Египтяне во втором тайме совершили камбэк на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере и ушли с поля в статусе победителей (3:1).

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Героем матча стал капитан Мохамед Салах, который оформил гол + ассист: сначала вингер забил на 67-й минуте, а затем помог увеличить преимущество на 82-й минуте.

Сборная Египта впервые в истории одержала победу на чемпионате мира, хотя нынешний мундиаль стал для нее уже четвертым в истории участия.

После этого матча Египет возглавил группу G, имея в активе четыре балла. Позади Иран (2 балла), Бельгия (2 балла) и Новая Зеландия (1 балл).

ЧМ-2026. Группа G

Второй тур. 22 июня

Новая Зеландия – Египет – 1:3

Голы: Сурман, 15 – Зико, 58, Салах, 67, Трезеге, 82