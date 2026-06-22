22 июня на Би Си Плейс пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Новой Зеландии и Египта.

Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Новая Зеландия

Команда в нынешнем цикле получила максимально простой вариант с отбором на турнир. Раньше был мощный конкурент, в лице Австралии. Потом лучший в Океании нуждался в проходе межконтинентального плей-офф. Но после расширения числа участников сильнейший там получил прямой пропуск. А там, по сути, не с кем бороться - достаточно сказать, что в марте прошлого года, в решающих поединках, были 7:0 с Фиджи и 3:0 с Новой Каледонией.

Но в товарищеских поединках после этого было девять поражений в двенадцати поединках. Так что в стартовом туре, с сильным Ираном, сборная рассматривалась как аутсайдер. Но она дважды выходила вперед за счет активности связки Вуд - Джаст. Впрочем, сопернику позволяли отыграться, закончив ничьей 2:2.

Египет

Сборная котируется достаточно высоко, по крайней мере, на континентальном уровне. И подтвердили это и в последних турнирах. Да, был провал на Арабском кубке, но его пропускали лидеры из европейских топ-чемпионатов, во главе с Салахом. В более оптимальном составе до этого спокойно выиграли свою группу в квалификации - там взяли восемь побед и 26 очков в десяти поединках. А после, зимой, добились выхода в полуфинал КАН.

В товарищеских матчах 2026-го года были довольно неплохие результаты, хотя в последний момент уступили Бразилии 1:2. Зато уже на чемпионате мира удалось играть на равных с достаточно опытным противником из Европы, Бельгией. Более того, если бы не момент с голом Лукаку-Хани на 66-й минуте могли бы выжать не одно, а три очка.

Статистика личных встреч

В марте позапрошлого года был единственный товарищеский поединок. В нем египтяне сумели выиграть, но с минимальным счетом, 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары представителя Северной Африки. Но и их соперник показал, что имеет козыри - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,63).