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Чемпионат мира
Новая Зеландия
22.06.2026 04:00 – 5 0 : 0
Египет
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Чемпионат мира
22 июня 2026, 02:30 | Обновлено 22 июня 2026, 03:01
821
0

Новая Зеландия – Египет. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Встреча состоится 22 июня в 04:00 по Киеву

22 июня 2026, 02:30 | Обновлено 22 июня 2026, 03:01
821
0
Новая Зеландия – Египет. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
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22 июня на Би Си Плейс пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Новой Зеландии и Египта.

Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Новая Зеландия

Команда в нынешнем цикле получила максимально простой вариант с отбором на турнир. Раньше был мощный конкурент, в лице Австралии. Потом лучший в Океании нуждался в проходе межконтинентального плей-офф. Но после расширения числа участников сильнейший там получил прямой пропуск. А там, по сути, не с кем бороться - достаточно сказать, что в марте прошлого года, в решающих поединках, были 7:0 с Фиджи и 3:0 с Новой Каледонией.

Но в товарищеских поединках после этого было девять поражений в двенадцати поединках. Так что в стартовом туре, с сильным Ираном, сборная рассматривалась как аутсайдер. Но она дважды выходила вперед за счет активности связки Вуд - Джаст. Впрочем, сопернику позволяли отыграться, закончив ничьей 2:2.

Египет

Сборная котируется достаточно высоко, по крайней мере, на континентальном уровне. И подтвердили это и в последних турнирах. Да, был провал на Арабском кубке, но его пропускали лидеры из европейских топ-чемпионатов, во главе с Салахом. В более оптимальном составе до этого спокойно выиграли свою группу в квалификации - там взяли восемь побед и 26 очков в десяти поединках. А после, зимой, добились выхода в полуфинал КАН.

В товарищеских матчах 2026-го года были довольно неплохие результаты, хотя в последний момент уступили Бразилии 1:2. Зато уже на чемпионате мира удалось играть на равных с достаточно опытным противником из Европы, Бельгией. Более того, если бы не момент с голом Лукаку-Хани на 66-й минуте могли бы выжать не одно, а три очка.

Статистика личных встреч

В марте позапрошлого года был единственный товарищеский поединок. В нем египтяне сумели выиграть, но с минимальным счетом, 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары представителя Северной Африки. Но и их соперник показал, что имеет козыри - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Новая Зеландия
22 июня 2026 -
04:00
Египет
Тотал больше 2.0 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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