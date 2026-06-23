Тренер сборной Египта: «В перерыве я сказал, что мы не вернемся на поле»

Главный тренер сборной Египта Хусам Хасан высказался о матче с Новой Зеландией во втором туре ЧМ-2026. Египет совершил камбэк в поединке и одержал первую победу в истории мундиалей (3:1).

«В перерыве я сказал игрокам, что мы не вернемся на поле, если не будем настроены на победу и не почерпнем уверенности из той гордости, которую мы чувствуем благодаря этой поддержке.

Что касается египетского футбольного сообщества, то нам нужно было время, чтобы построить уверенность, максимально использовать свои сильные стороны и осмыслить наш шлях к квалификации, а также тяжелый труд предыдущих поколений, которые пытались создать эти возможности.

Я хотел, чтобы это поколение само формировало собственное будущее, определяло свой собственный путь. Мы также стремимся продолжать развиваться на уровне национального чемпионата и во всем африканском футболе.

Салах тяжело работал на поле, и это то, о чем вы должны знать. Я, пожалуй, первый тренер, который позволил ему играть на позиции, соответствующей его опасности, его способностям и качествам. Мы работали над многими вещами, и я уверен, что мы увидим от него еще больше», – заявил Хасан.

Видеообзор матча: