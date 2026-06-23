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Чемпионат мира
Новая Зеландия
22.06.2026 04:00 – FT 1 : 3
Египет
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 01:18 |
215
0

Тренер сборной Египта: «В перерыве я сказал, что мы не вернемся на поле»

Хусам Хасан – об исторической победе на чемпионате мира

23 июня 2026, 01:18 |
215
0
Тренер сборной Египта: «В перерыве я сказал, что мы не вернемся на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хусам Хасан
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Главный тренер сборной Египта Хусам Хасан высказался о матче с Новой Зеландией во втором туре ЧМ-2026. Египет совершил камбэк в поединке и одержал первую победу в истории мундиалей (3:1).

«В перерыве я сказал игрокам, что мы не вернемся на поле, если не будем настроены на победу и не почерпнем уверенности из той гордости, которую мы чувствуем благодаря этой поддержке.

Что касается египетского футбольного сообщества, то нам нужно было время, чтобы построить уверенность, максимально использовать свои сильные стороны и осмыслить наш шлях к квалификации, а также тяжелый труд предыдущих поколений, которые пытались создать эти возможности.

Я хотел, чтобы это поколение само формировало собственное будущее, определяло свой собственный путь. Мы также стремимся продолжать развиваться на уровне национального чемпионата и во всем африканском футболе.

Салах тяжело работал на поле, и это то, о чем вы должны знать. Я, пожалуй, первый тренер, который позволил ему играть на позиции, соответствующей его опасности, его способностям и качествам. Мы работали над многими вещами, и я уверен, что мы увидим от него еще больше», – заявил Хасан.

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Трезеге (Египет), асcист Мохамед Салах.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Египет), асcист Мостафа Зико.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Мостафа Зико (Египет), асcист Мохамед Хани.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Финн Сёрман (Новая Зеландия), асcист Тимоти Пейн.
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Андрей Витренко Источник: Reuters
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