ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с полузащитником

Житомирское «Полесье» официально объявило о продлении контракта с украинским полузащитником Богданом Панчишиным.

Отмечается, что новый договор между «стаей» и 22-летним футболистом заключен до 30 июня 2028 года.

«Поздравляем Богдана с продлением контракта! Вместе движемся дальше и продолжаем писать историю житомирского футбола», — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

В прошлом сезоне Богдан помог «волкам» завоевать бронзовые медали УПЛ и сыграл ключевую роль в повышении класса второй команды.

Ранее «Полесье» продлило контракт с Кириллом Кобернюком.