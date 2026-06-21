ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с полузащитником
Богдан Панчишин продлил соглашение с житомирским клубом
Житомирское «Полесье» официально объявило о продлении контракта с украинским полузащитником Богданом Панчишиным.
Отмечается, что новый договор между «стаей» и 22-летним футболистом заключен до 30 июня 2028 года.
«Поздравляем Богдана с продлением контракта! Вместе движемся дальше и продолжаем писать историю житомирского футбола», — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.
В прошлом сезоне Богдан помог «волкам» завоевать бронзовые медали УПЛ и сыграл ключевую роль в повышении класса второй команды.
Ранее «Полесье» продлило контракт с Кириллом Кобернюком.
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