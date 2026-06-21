Таблица ЧМ. Испания забила сопернику 4 мяча и практически вышла в плей-офф

Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок в Атланте на стадионе Mercedes-Benz Stadium прошел при полном преимуществе испанской сборной.

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У победителей гол забил Ламин Ямаль, дубль оформил Микель Оярсабаль.

После перерыва автогол провел игрок саудовской сборной Хассан Тамбакти.

Испания набрала 4 очка и практически вышла в плей-офф ЧМ-2026 (но пока не математически).

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы H

Испания (4 очка), Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде (по 1)

Аналитики оценили шансы сборных на выход в плей-офф:

Испания – 100%, Уругвай – 79%, Кабо-Верде – 48%, Саудовская Аравия – 37%

Дальнейшее расписание матчей группы H

21 июня. Уругвай – Кабо-Верде

26 июня. Кабо-Верде – Саудовская Аравия, Уругвай – Испания

ЧМ-2026. Группа H, 2-й тур, 21 июня 2026

Атланта (штат Джорджия, США). Mercedes-Benz Stadium

Испания – Саудовская Аравия – 4:0

Голы: Ламин Ямаль, 10, Микель Оярсабаль, 21, 24, Хассан Тамбакти, 49 (автогол)

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