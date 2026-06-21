Таблица ЧМ. Испания забила сопернику 4 мяча и практически вышла в плей-офф
Команда Саудовской Аравии потерпела разгромное поражение
Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок в Атланте на стадионе Mercedes-Benz Stadium прошел при полном преимуществе испанской сборной.
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У победителей гол забил Ламин Ямаль, дубль оформил Микель Оярсабаль.
После перерыва автогол провел игрок саудовской сборной Хассан Тамбакти.
Испания набрала 4 очка и практически вышла в плей-офф ЧМ-2026 (но пока не математически).
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы H
- Испания (4 очка), Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде (по 1)
Аналитики оценили шансы сборных на выход в плей-офф:
- Испания – 100%, Уругвай – 79%, Кабо-Верде – 48%, Саудовская Аравия – 37%
Дальнейшее расписание матчей группы H
- 21 июня. Уругвай – Кабо-Верде
- 26 июня. Кабо-Верде – Саудовская Аравия, Уругвай – Испания
ЧМ-2026. Группа H, 2-й тур, 21 июня 2026
Атланта (штат Джорджия, США). Mercedes-Benz Stadium
Испания – Саудовская Аравия – 4:0
Голы: Ламин Ямаль, 10, Микель Оярсабаль, 21, 24, Хассан Тамбакти, 49 (автогол)
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