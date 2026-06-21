ФОТО. Назван лучший игрок матча Испании и Саудовской Аравии на ЧМ
Микель Оярсабаль стал автором дубля в поединке 2-го тура чемпионата мира
Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок состоялся в Атланте (штат Джорджия) на стадионе Mercedes-Benz Stadium.
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У победителей гол забил Ламин Ямаль, дубль оформил Микель Оярсабаль. После перерыва автогол провел игрок саудовской сборной Хассан Тамбакти.
Лучшим игроком матча назван Микель Оярсабаль, который стал автором дубля.
Испания набрала 4 очка и практически вышла в плей-офф ЧМ-2026 (но пока не математически).
Турнирное положение: Испания (4 очка), Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде (по 1)
ЧМ-2026. Группа H, 2-й тур, 21 июня 2026
Атланта (штат Джорджия, США). Mercedes-Benz Stadium
Испания – Саудовская Аравия – 4:0
Голы: Ламин Ямаль, 10, Микель Оярсабаль, 21, 24, Хассан Тамбакти, 49 (автогол)
ФОТО. Лучшим игроком матча назван Микель Оярсабаль
Видео голов и обзор матча
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