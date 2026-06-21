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Чемпионат мира
21 июня 2026, 22:07 | Обновлено 21 июня 2026, 22:29
397
0

ФОТО. Назван лучший игрок матча Испании и Саудовской Аравии на ЧМ

Микель Оярсабаль стал автором дубля в поединке 2-го тура чемпионата мира

21 июня 2026, 22:07 | Обновлено 21 июня 2026, 22:29
397
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча Испании и Саудовской Аравии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль
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Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся в Атланте (штат Джорджия) на стадионе Mercedes-Benz Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У победителей гол забил Ламин Ямаль, дубль оформил Микель Оярсабаль. После перерыва автогол провел игрок саудовской сборной Хассан Тамбакти.

Лучшим игроком матча назван Микель Оярсабаль, который стал автором дубля.

Испания набрала 4 очка и практически вышла в плей-офф ЧМ-2026 (но пока не математически).

Турнирное положение: Испания (4 очка), Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде (по 1)

ЧМ-2026. Группа H, 2-й тур, 21 июня 2026

Атланта (штат Джорджия, США). Mercedes-Benz Stadium

Испания – Саудовская Аравия – 4:0

Голы: Ламин Ямаль, 10, Микель Оярсабаль, 21, 24, Хассан Тамбакти, 49 (автогол)

ФОТО. Лучшим игроком матча назван Микель Оярсабаль

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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