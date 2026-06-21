ФОТО. Дубль Оярсабаля. Как Испания на ЧМ разгромила Саудовскую Аравию

Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся в Атланте на стадионе Mercedes-Benz Stadium.

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Уже в первом тайме команда Луиса де ла Фуэнте сняла все вопросы о победителе. На 10-й минуте счет открыл Ламин Ямаль после передачи Микеля Оярсабаля, а затем сам Оярсабаль оформил дубль (21 и 24 мин). Ему ассистировали Эмерик Ляпорт и Дани Ольмо.

На 49-й минуте мяч в собственные ворота срезал Хассан Тамбакти. В конце матча гол Феррана Торреса был отменен из-за офсайда.

Испания набрала 4 очка и практически вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Турнирное положение: Испания (4 очка), Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде (по 1).

ЧМ-2026. Группа H, 2-й тур, 21 июня 2026

Атланта (штат Джорджия, США). Mercedes-Benz Stadium

Испания – Саудовская Аравия – 4:0

Голы: Ламин Ямаль, 10, Микель Оярсабаль, 21, 24, Хассан Тамбакти, 49 (автогол)

Турнирная таблица

ГОЛ! 1:0. Ламин Ямаль, 10 мин

ГОЛ! 2:0. Микель Оярсабаль, 21 мин

ГОЛ! 3:0. Микель Оярсабаль, 24 мин

ГОЛ! 4:0. Хассан Тамбакти, 49 мин (автогол)

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