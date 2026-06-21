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WTA
21 июня 2026, 19:35 | Обновлено 21 июня 2026, 19:49
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Снигур разобралась с 52-й ракеткой мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне

В финальном матче квалификации Дарья в двух сетах переиграла Петру Марчинко

21 июня 2026, 19:35 | Обновлено 21 июня 2026, 19:49
704
5 Comments
Снигур разобралась с 52-й ракеткой мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 75) вышла в основную сетку травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В финальном раунде квалификации украинка в двух сетах переиграла Петру Марчинко (Хорватия, WTA 52) за 1 час и 15 минут.

WTA 250 Истборн. Квалификация

Петра Марчинко (Хорватия) [2] – Дарья Снигур (Украина) – 4:6, 2:6

Дарья взяла реваенш у Петры за поражение в полуфинале 75-тысячника в ОАЭ в 2025 году.

Снигур стартовала в отборе Истборна с победы над Софией Кенин.

Помимо Дарьи, Украину в основной сетке соревнований в Истборне также представят Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Молодець,грала розкуто й холоднокровно,не віддалв жодної своєї подачі!Взяла реванш й за себе,й за Гелю!Успіху в наступних матчах!
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+4
Та ну на з таким відбором в основу і жеребкуванням. Таки на Ангеліну потрапила Дарія. А її сьогоднішня суперниця на Ружич. 
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0
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Десь у коментарях проскочило, що Петра буде лакі лузером. Цікаво - вона це ще до гри знала??? Було жеребкування з виявлення того, хто замінить Голубич? Неймовірно!
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