Снигур разобралась с 52-й ракеткой мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне
В финальном матче квалификации Дарья в двух сетах переиграла Петру Марчинко
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 75) вышла в основную сетку травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.
В финальном раунде квалификации украинка в двух сетах переиграла Петру Марчинко (Хорватия, WTA 52) за 1 час и 15 минут.
WTA 250 Истборн. Квалификация
Петра Марчинко (Хорватия) [2] – Дарья Снигур (Украина) – 4:6, 2:6
Дарья взяла реваенш у Петры за поражение в полуфинале 75-тысячника в ОАЭ в 2025 году.
Снигур стартовала в отборе Истборна с победы над Софией Кенин.
Помимо Дарьи, Украину в основной сетке соревнований в Истборне также представят Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.
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