Снигур разобралась с 52-й ракеткой мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 75) вышла в основную сетку травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В финальном раунде квалификации украинка в двух сетах переиграла Петру Марчинко (Хорватия, WTA 52) за 1 час и 15 минут.

WTA 250 Истборн. Квалификация

Петра Марчинко (Хорватия) [2] – Дарья Снигур (Украина) – 4:6, 2:6

Дарья взяла реваенш у Петры за поражение в полуфинале 75-тысячника в ОАЭ в 2025 году.

Снигур стартовала в отборе Истборна с победы над Софией Кенин.

Помимо Дарьи, Украину в основной сетке соревнований в Истборне также представят Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.