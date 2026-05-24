Менеджмент топ-уровня. Как Перес стал примером для многих игроков Реала

Чуть более недели назад 79-летний президент «Реала» Флорентино Перес провел достаточно скандальную пресс-конференцию. На ней, прежде всего, топ-менеджер «бланкос» объявил о выборах президента клуба, а также о готовности вновь баллотироваться и подчеркнул – уйдет с поста только в том случае, если найдется кандидат, который сумеет его победить.

Помимо этого Перес отличился еще немалым количеством скандальных заявлений, чему на Sport.ua уже был посвящен детальный и отдельный материал:

Сегодня же мы предлагаем взглянуть на персону Флорентино Переса с другой стороны – той, которая часто остается скрытой за его громкими заявлениями и поступками. Однако вряд ли кто-то будет спорить, что Перес – это один из самых успешных президентов в истории футбола, возглавляющий, безусловно, самый успешный клуб всех времен. И именно поэтому менеджерские подходы Флорентино задают стандарты, на которые ориентируются не только коллеги босса «Реала», но и его подчиненные.

Среди последних особенно выделяются футболисты – люди, которые имели возможность наблюдать за работой Переса лично и вблизи, оценивая результаты каждого решения буквально шаг за шагом. Неудивительно, что уже сейчас многие из них оказались готовы пойти по стопам экс-босса. Свежий пример – Серхио Рамос, который завершает сделку о покупке «Севильи», воспитанником которой и является.

По информации испанской прессы, именно Флорентино Перес в 2005 году настоял на переходе Рамоса в «Реал», хотя за молодого центрбека пришлось заплатить весьма немалую по тем временам сумму в 27 миллионов евро. С тех пор личные и профессиональные отношения между Рамосом и Пересом никогда не прерывались. Экс-футболист «Реала» чрезмерно уважает своего бывшего шефа, а теперь готовится к тому, чтобы стать для своего учителя коллегой.

На самом деле, список тех, кому Флорентино Перес открыл дорогу в футбольный топ-менеджмент гораздо более обширен, нежели одна фамилия Серхио Рамоса. Стоит как минимум вспоминать бразильца Роналдо по прозвищу «Феномен», который впоследствии пробовал себя в роли владельца бразильского «Крузейро» и испанского «Вальядолида», хотя ни там, ни там преуспеть так и не сумел. Также свежи в памяти кейсы Криштиану Роналду, ставшего одним из совладельцев «Альмерии», или Луки Модрича, пожелавшего стать миноритарным акционером «Суонси». А ведь есть еще Тибо Куртуа с его долей во французском «Ле-Мане» и испанской «Эстремадуре», Винисиус Жуниор («Алверка»), не говоря уже о Килиане Мбаппе, пускай тот и приобрел французский «Кан» перед переходом в «Реал».

Однако и этот список далеко не полный. Легендарный экс-защитник «бланкос» и сборной Испании Фернандо Йерро после завершения карьеры игрока пожелал стать именно футбольным функционером. В его резюме значится работа спортивным директором в «Малаге», «Гвадалахаре» и «Аль-Насре». Еще один заслуженный ветеран «Реала», Икер Касильяс, в прошлом даже пытался бросить вызов Луису Рубиалесу в борьбе за пост президента Королевской испанской футбольной федерации, пускай и не довел дело до конца. Но и это еще не все: Мичел Сальгадо в последние годы активно участвует в программах развития футбола в Саудовской Аравии, а Луиш Фигу и Роберто Карлос учатся на спортивных менеджеров.

Впрочем, самым ярким кейсом остается история Дэвида Бекхэма – человека, который после завершения карьеры футболиста сумел стать лицом проекта MLS «Интер Майами» и, по иронии судьбы, даже заполучить в стан «цапель» Лионеля Месси, чего у Флорентино Переса с «Реалом» никогда бы не вышло. Любопытно, что Бекхэм неоднократно прямо признавался, что работа в одном клубе с Флорентино Пересом повлияла на его футбольные взгляды и планы после завершения карьеры.

«Безусловно, я многому научился у Флорентино Переса. Он обладал невероятной прозорливостью, стремясь привлечь в команду лучших игроков мира и построить невероятный стадион. И он этого добился. Я никогда не стремился стать тренером; я не думаю, что подошел бы для этой роли, но я хотел владеть клубом. И работа с Пересом помогла мне лучше понять, как двигаться в этом направлении», – заявлял Бекхэм.

На самом деле, персона Флорентино Переса для «Реала» стала уже не менее культовой, чем Йохан Кройф для «Барселоны» – извечного оппонента «бланкос». И в испанской прессе открыто сравнивают этих двух легенд футбола, каждый из которых демонстрировал невероятную влиятельность во всем ее многообразии. Только вот если у Кройфа удалось сформировать выдающуюся школу тренеров, последователями которой являются и являлись Райкард, Гвардиола, Де Бур, Лопетеги и другие, то вот Перес показал, как нужно руководить величайшим клубом мирового футбола, не только оставляя его на вершине, но и практически с каждым сезоном все увеличивая и увеличивая количество титулов и регалий, многие из которых уже и без того являются рекордными.

Для того, чтобы успешно управлять таким клубом как «Реал», нужно четко понимать всю структуру этой «футбольной машины»: вовремя развивать инфраструктуру, принимать правильные кадровые и финансовые решения. Однако и этого недостаточно. Все великие футболисты, поработавшие с Флорентино Пересом, отмечали непревзойденный талант к убеждению, которым умело пользовался президент «бланкос» в необходимых для этого ситуациях. Именно это помогало «Реалу» подписывать Зидана, Фигу, Бекхэма, Роналдо, Криштиану Роналду, Кака, Винисиуса Жуниора, Килиана Мбаппе и многих других безоговорочных звезд мирового футбола, для которых Флорентино Перес впоследствии неизменно становился едва ли не вторым отцом, с которого так и хотелось брать пример.