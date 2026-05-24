Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Менеджмент топ-уровня. Как Перес стал примером для многих игроков Реала
Испания
24 мая 2026, 14:04 |
154
0

Менеджмент топ-уровня. Как Перес стал примером для многих игроков Реала

Поработав с боссом «бланкос» многие футболисты вскоре сами стали видными функционерами

24 мая 2026, 14:04 |
154
0
Менеджмент топ-уровня. Как Перес стал примером для многих игроков Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Чуть более недели назад 79-летний президент «Реала» Флорентино Перес провел достаточно скандальную пресс-конференцию. На ней, прежде всего, топ-менеджер «бланкос» объявил о выборах президента клуба, а также о готовности вновь баллотироваться и подчеркнул – уйдет с поста только в том случае, если найдется кандидат, который сумеет его победить.

Помимо этого Перес отличился еще немалым количеством скандальных заявлений, чему на Sport.ua уже был посвящен детальный и отдельный материал:

Сегодня же мы предлагаем взглянуть на персону Флорентино Переса с другой стороны – той, которая часто остается скрытой за его громкими заявлениями и поступками. Однако вряд ли кто-то будет спорить, что Перес – это один из самых успешных президентов в истории футбола, возглавляющий, безусловно, самый успешный клуб всех времен. И именно поэтому менеджерские подходы Флорентино задают стандарты, на которые ориентируются не только коллеги босса «Реала», но и его подчиненные.

Среди последних особенно выделяются футболисты – люди, которые имели возможность наблюдать за работой Переса лично и вблизи, оценивая результаты каждого решения буквально шаг за шагом. Неудивительно, что уже сейчас многие из них оказались готовы пойти по стопам экс-босса. Свежий пример – Серхио Рамос, который завершает сделку о покупке «Севильи», воспитанником которой и является.

По информации испанской прессы, именно Флорентино Перес в 2005 году настоял на переходе Рамоса в «Реал», хотя за молодого центрбека пришлось заплатить весьма немалую по тем временам сумму в 27 миллионов евро. С тех пор личные и профессиональные отношения между Рамосом и Пересом никогда не прерывались. Экс-футболист «Реала» чрезмерно уважает своего бывшего шефа, а теперь готовится к тому, чтобы стать для своего учителя коллегой.

На самом деле, список тех, кому Флорентино Перес открыл дорогу в футбольный топ-менеджмент гораздо более обширен, нежели одна фамилия Серхио Рамоса. Стоит как минимум вспоминать бразильца Роналдо по прозвищу «Феномен», который впоследствии пробовал себя в роли владельца бразильского «Крузейро» и испанского «Вальядолида», хотя ни там, ни там преуспеть так и не сумел. Также свежи в памяти кейсы Криштиану Роналду, ставшего одним из совладельцев «Альмерии», или Луки Модрича, пожелавшего стать миноритарным акционером «Суонси». А ведь есть еще Тибо Куртуа с его долей во французском «Ле-Мане» и испанской «Эстремадуре», Винисиус Жуниор («Алверка»), не говоря уже о Килиане Мбаппе, пускай тот и приобрел французский «Кан» перед переходом в «Реал».

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако и этот список далеко не полный. Легендарный экс-защитник «бланкос» и сборной Испании Фернандо Йерро после завершения карьеры игрока пожелал стать именно футбольным функционером. В его резюме значится работа спортивным директором в «Малаге», «Гвадалахаре» и «Аль-Насре». Еще один заслуженный ветеран «Реала», Икер Касильяс, в прошлом даже пытался бросить вызов Луису Рубиалесу в борьбе за пост президента Королевской испанской футбольной федерации, пускай и не довел дело до конца. Но и это еще не все: Мичел Сальгадо в последние годы активно участвует в программах развития футбола в Саудовской Аравии, а Луиш Фигу и Роберто Карлос учатся на спортивных менеджеров.

Впрочем, самым ярким кейсом остается история Дэвида Бекхэма – человека, который после завершения карьеры футболиста сумел стать лицом проекта MLS «Интер Майами» и, по иронии судьбы, даже заполучить в стан «цапель» Лионеля Месси, чего у Флорентино Переса с «Реалом» никогда бы не вышло. Любопытно, что Бекхэм неоднократно прямо признавался, что работа в одном клубе с Флорентино Пересом повлияла на его футбольные взгляды и планы после завершения карьеры.

«Безусловно, я многому научился у Флорентино Переса. Он обладал невероятной прозорливостью, стремясь привлечь в команду лучших игроков мира и построить невероятный стадион. И он этого добился. Я никогда не стремился стать тренером; я не думаю, что подошел бы для этой роли, но я хотел владеть клубом. И работа с Пересом помогла мне лучше понять, как двигаться в этом направлении», – заявлял Бекхэм.

На самом деле, персона Флорентино Переса для «Реала» стала уже не менее культовой, чем Йохан Кройф для «Барселоны» – извечного оппонента «бланкос». И в испанской прессе открыто сравнивают этих двух легенд футбола, каждый из которых демонстрировал невероятную влиятельность во всем ее многообразии. Только вот если у Кройфа удалось сформировать выдающуюся школу тренеров, последователями которой являются и являлись Райкард, Гвардиола, Де Бур, Лопетеги и другие, то вот Перес показал, как нужно руководить величайшим клубом мирового футбола, не только оставляя его на вершине, но и практически с каждым сезоном все увеличивая и увеличивая количество титулов и регалий, многие из которых уже и без того являются рекордными.

Для того, чтобы успешно управлять таким клубом как «Реал», нужно четко понимать всю структуру этой «футбольной машины»: вовремя развивать инфраструктуру, принимать правильные кадровые и финансовые решения. Однако и этого недостаточно. Все великие футболисты, поработавшие с Флорентино Пересом, отмечали непревзойденный талант к убеждению, которым умело пользовался президент «бланкос» в необходимых для этого ситуациях. Именно это помогало «Реалу» подписывать Зидана, Фигу, Бекхэма, Роналдо, Криштиану Роналду, Кака, Винисиуса Жуниора, Килиана Мбаппе и многих других безоговорочных звезд мирового футбола, для которых Флорентино Перес впоследствии неизменно становился едва ли не вторым отцом, с которого так и хотелось брать пример.

По теме:
Дани КАРВАХАЛЬ: «Реал Мадрид вернется»
Таблица Ла Лиги: Барселона – чемпион, кто вылетел, кто в еврокубках?
Лунин восемью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Рико
статьи эксклюзив Реал Мадрид Флорентино Перес
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23 мая 2026, 20:25 22
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою

Украинец проиграл Мендесу Тани

Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 24 мая 2026, 13:27 26
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026

Украинка в двух сетах разобралась с Оксаной Селехметьевой в 1/64 финала мейджора

Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Бокс | 24.05.2026, 06:23
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Бокс | 24.05.2026, 02:09
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Полесье – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 24.05.2026, 13:40
Полесье – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Полесье – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира
28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира
22.05.2026, 18:13 2
Футбол
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 1
Бокс
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15 16
Футбол
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 11
Бокс
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
22.05.2026, 10:37 15
Футбол
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 12
Футбол
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
24.05.2026, 00:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем