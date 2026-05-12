  Сделка заключена. Серхио Рамос договорился о покупке топ-клуба Ла Лиги
12 мая 2026, 14:37 |
Сделка заключена. Серхио Рамос договорился о покупке топ-клуба Ла Лиги

Легендарный футболист ждет документы для подписания

Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Звездный экс-игрок мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос достиг принципиальной договоренности и согласовал детали покупки «Севильи», сообщает Marca.

По словам инсайдеров, переговоры между Рамосом, генеральным директором инвестиционного фонда Five Eleven Capital Мартином Инком и мажоритарными акционерами клуба длились два часа и завершились успехом. Сейчас стороны ждут нотариального оформления сделки. Накануне стороны девять часов обсуждали детали.

Серхио вместе со своим братом Рене вышел из отеля, улыбаясь и показывая большой палец вверх, не делая никаких заявлений для представителей СМИ, собравшихся у входа. Процесс продажи начался в середине января. Сумма сделки составляет около 450 млн евро.

Рамос является воспитанником «Севильи», он пробыл в системе клуба с 1996 по 2005 годы, а также выступал за первую команду в сезоне 2023/24. Это один из самых титулованных испанских клубов. В частности, на его счету семь побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы.

Жирона постаралась. Первый испанский клуб вылетел из Ла Лиги
Алавес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал установил уникальный антирекорд в нынешнем сезоне
Андрей Плыгун Источник: Marca
