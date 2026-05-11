Испания11 мая 2026, 23:02 |
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Куртуа близок к переходу в «Аль-Кадисию»
Бельгийский голкипер Тибо Куртуа может покинуть мадридский «Реал» по окончании сезона.
По информации источника, вратарь готовится к переходу в чемпионат Саудовской Аравии, где им интересуется клуб «Аль-Кадисия».
Сообщается, что Куртуа устал от внутренних проблем в мадридском клубе и следит за развитием саудовской лиги, которая в последние годы активно привлекает звездных игроков из Европы.
В прошедшем сезоне Тибо Куртуа провел 42 матча, в которых пропустил 41 гол и отыграл на ноль 15 встреч.
Якщо Реал літом не курить нещерета