Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа может покинуть мадридский «Реал» по окончании сезона.

По информации источника, вратарь готовится к переходу в чемпионат Саудовской Аравии, где им интересуется клуб «Аль-Кадисия».

Сообщается, что Куртуа устал от внутренних проблем в мадридском клубе и следит за развитием саудовской лиги, которая в последние годы активно привлекает звездных игроков из Европы.

В прошедшем сезоне Тибо Куртуа провел 42 матча, в которых пропустил 41 гол и отыграл на ноль 15 встреч.