  4. Реал определил замену Куртуа на долгие годы
04 мая 2026, 23:22
Реал определил замену Куртуа на долгие годы

Мадридский клуб купит Диого Кошту

Getty Images/Global Images Ukraine. Диого Кошта

«Реал» активно работает над планом обновления вратарской позиции и уже определил одного из главных кандидатов на будущее.

Речь идет о голкипере «Порту» Диогу Кошту, которого считают потенциальным преемником Тибо Куртуа.

По информации испанских СМИ, мадридцы готовы предложить около 50 миллионов евро за 26-летнего вратаря. В клубе ценят его опыт, уверенность на линии ворот и умение играть ногами – качества, которые соответствуют требованиям современного футбола.

В Мадриде понимают, что Куртуа не сможет оставаться на топ-уровне вечно, а выступления Андрея Лунина пока не убедили руководство в его статусе бесспорного первого номера на будущее.

трансферы Тибо Куртуа Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Порту Диогу Кошта
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Комментарии 2
Хороший воротник
Лунін такий: «ну да, ну да, пішов я нафіг»
