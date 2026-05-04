Реал определил замену Куртуа на долгие годы

«Реал» активно работает над планом обновления вратарской позиции и уже определил одного из главных кандидатов на будущее.

Речь идет о голкипере «Порту» Диогу Кошту, которого считают потенциальным преемником Тибо Куртуа.

По информации испанских СМИ, мадридцы готовы предложить около 50 миллионов евро за 26-летнего вратаря. В клубе ценят его опыт, уверенность на линии ворот и умение играть ногами – качества, которые соответствуют требованиям современного футбола.

В Мадриде понимают, что Куртуа не сможет оставаться на топ-уровне вечно, а выступления Андрея Лунина пока не убедили руководство в его статусе бесспорного первого номера на будущее.