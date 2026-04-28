Испания
Новости для Лунина. Известно, в каком матче Куртуа сможет вернуться на поле

Вратарь мадридского «Реала» пропустил семь игр из-за травмы, полученной в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа находится на финальной стадии восстановления после того, как получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Королевский клуб одолел представителя Английской Премьер-лиги со счетом 2:1 и пробился в четвертьфинал, однако бельгиец в этом противостоянии не вышел на второй тайм из-за повреждения.

По информации Marca, Куртуа сможет вернуться на поле 10 мая, когда «сливочные» встретятся с «Барселоной» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги.

В ближайшем туре против «Эспаньола» ворота королевского клуба продолжит защищать Андрей Лунин. Голкипер сборной Украины семь раз выходил на поле после травмы бельгийца.

В нынешнем сезоне Тибо провел 41 игру, в которых пропустил 39 мячей и 15 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. В активе Лунина – 11 поединков и 21 пропущенный удар.

Николай Тытюк Источник: Marca
