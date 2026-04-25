Лунин спас Реал от поражения в матче с Бетисом. Известна реакция Пеллегрини

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал ничью в матче 32-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:1), а также оценил игру голкипера сборной Украины Андрея Лунина:

«Лунин был лучшим игроком «Реала», он сделал четыре очень сложных сейва, У нас было много моментов: четыре очень острых удара из пределов штрафной, которые пролетели мимо ворот, и еще два-три, которые отбил Лунин.

Во втором тайме мы контролировали игру, однако украинский вратарь снова отразил несколько мячей.

Повторяю, что большой заслугой «Реала» было то, что Лунин отбил два-три мяча, которые могли стать голами. Мы заслуживали ничью гораздо раньше, а если проанализировать весь матч, то и победу тоже», – уверен Пеллегрини.

Мадридский клуб набрал 72 балла и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. «Бетис» разместился на пятой позиции, имея в своем активе 50 пунктов.