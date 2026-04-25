Бетис на 90-й минуте пробил Лунина и отобрал победу у Реала

«Реал», в прошлом матче с «Алавесом» прервавший серию из четырех неудач, в пятницу гостил у «Бетиса» в 33-м туре Ла Лиги. Команды демонстрировали открытый футбол с более-менее равными шансами на успех.

На 17-й минуте Винисиус Жуниор добавил мяч в сетку после ошибки вратаря, не зафиксировавшего мяч после выстрела Федерико Вальверде (0:1). В начале второго тайма Килиан Мбаппе переправил мяч в цель после доставки от Трента, но из вне игры. На 90-й минуте Антони доставил мяч в штрафную, Антонио Рюдигер выбил на Эктора Бельерина, который не простил «Реал» – 1:1.

Украинец Андрей Лунин сделал три сейва в этом поединке. В конце первого тайма после грубой ошибки Тиаго Питарха Антонио стрелял с рикошетом в правый нижний угол, и Лунин парировал на угловой. Тут же Андрей справился с выходом один на один от Седрика Бакамбу, ногой выбив мяч, и сразу взял удар Антони. Во второй половине голкипер «Реала» помешал Хуану Эрнандесу поразить верхний угол. Все же украинец пропустил в 11-м матче сезона из 11 проведенных.

В этом туре перевес «Барселоны» над «Реалом» может достичь 11 очков, но второе место мадридцы не пустят, как и «Бетис», наверняка, – пятое.

Ла Лига. 33-й тур. 24 апреля.

«Бетис» – «Реал» – 1:1

Голы: Бельерин, 90 – Винисиус, 17.