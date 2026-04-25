Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 апреля 2026, 00:23 | Обновлено 25 апреля 2026, 00:30
Бетис на 90-й минуте пробил Лунина и отобрал победу у Реала

Андрей Лунин снова не отстоял на ноль

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал», в прошлом матче с «Алавесом» прервавший серию из четырех неудач, в пятницу гостил у «Бетиса» в 33-м туре Ла Лиги. Команды демонстрировали открытый футбол с более-менее равными шансами на успех.

На 17-й минуте Винисиус Жуниор добавил мяч в сетку после ошибки вратаря, не зафиксировавшего мяч после выстрела Федерико Вальверде (0:1). В начале второго тайма Килиан Мбаппе переправил мяч в цель после доставки от Трента, но из вне игры. На 90-й минуте Антони доставил мяч в штрафную, Антонио Рюдигер выбил на Эктора Бельерина, который не простил «Реал» – 1:1.

Украинец Андрей Лунин сделал три сейва в этом поединке. В конце первого тайма после грубой ошибки Тиаго Питарха Антонио стрелял с рикошетом в правый нижний угол, и Лунин парировал на угловой. Тут же Андрей справился с выходом один на один от Седрика Бакамбу, ногой выбив мяч, и сразу взял удар Антони. Во второй половине голкипер «Реала» помешал Хуану Эрнандесу поразить верхний угол. Все же украинец пропустил в 11-м матче сезона из 11 проведенных.

В этом туре перевес «Барселоны» над «Реалом» может достичь 11 очков, но второе место мадридцы не пустят, как и «Бетис», наверняка, – пятое.

Ла Лига. 33-й тур. 24 апреля.

«Бетис» – «Реал» – 1:1

Голы: Бельерин, 90 – Винисиус, 17.

Реал Мадрид Бетис Бетис - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эктор Бельерин Андрей Лунин Винисиус Жуниор
Руслан Полищук
Комментарии 12
жаль Луніна, в цілому топовий матч, реально рятував чимало. але при цьому знову пропустив. там Реал такий треш награв при пропущеному, що дивитись страшно
Лунін - MVP матчу. Слабка втіха для нього. 
А як прогноз Спірт уа: Реал не буде мати проблем з Бетісом 
та наче кращого гравця Вінісіусу віддали. але Лунін в цілому зіграв на 10 із 10. в пропущеному вже взагалі шансів врятувати ніяких не було. щодо Реалу. ну допустім у захисті косячите стабільно жоско. але бляха в нападі 8 ударів у площину і всього 1 гол. з такою-то атакою, це ж треш 
Как по мне, Лунин должен быть игроком матча
Если останется в Реале, то однозначно - менять свой номер.
Прям заколдованый
Наприкінці Реал "стухнув". Останні 15 хв. основного часу, не кажучи про додаткові хв - ще було кому вибігати в перспективні контри, а ось БИТИ - після заміни МБА... наважувався лиш Вальверде. Йому не щастило, а решта (зокрема Віні...) чогось не били. От як Віні вдарив, вийшовши на 11ку? Легко покотив, а не вдарив, як дітлах! Без їхнього цього завершення ось Бетті і відчув, що незважаючи на контри Реала треба підтискати і витискати нічию. Захист і Лунін тягнули, але на останні секунди їх вже просто "не лишилося". Не вистачило. (клятий автодописувач, штрикає сам лівий текст, як навіжений!) 
Менді це якийсь жах, а не захисник, це просто  вибий м'яч зі штрафної і всьо, а він завозився і гол на рівному місці привіз
