  ФОТО. Винисиус достойно отреагировал на освистывание с трибун
ФОТО. Винисиус достойно отреагировал на освистывание с трибун

Бразилец забил гол и отпраздновал его с жестом для болельщиков

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

33-й тур Ла Лиги открывают «Хетафе» и «Реал» матчем в пятницу. В начале второго тайма мадридцы ведут со счетом 1:0. Единственный гол на 17-й минуте забил форвард гостей Винисиус Жуниор, которого на протяжении всей игры громко освистывают с трибун. Забив мяч, бразилец поцеловал эмблему «Реала» и приложил палец к уху, жестом обращаясь к болельщикам.

Из-за стычки с Винисиусом в матче Лиги чемпионов сегодня получил шестиматчевую дисквалификацию игрок «Бенфики» Джанлука Престианни за дискриминационное (то есть гомофобное) поведение.

25-летний Винисиус играет в Мадриде с 2018 года. Его гол «Хетафе» стал 19-м в 49 матчах. Также в его активе 14 ассистов.

Винисиус Жуниор Хетафе Реал Мадрид Хетафе - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Marca
