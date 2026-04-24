24 апреля 2026, 16:15 | Обновлено 24 апреля 2026, 16:25
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по скандалу Престианни и Винисиуса

Аргентинец дисквалифицирован на шесть матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Престианни

Аргентинский вингер «Бенфики» Джанлука Престианни дисквалифицирован на шесть матчей из-за скандала с бразильским нападающим «Реала» Винисиус.

УЕФА вынес суровый вердикт для 23-летнего футболиста: он пропустит ближайшие шесть поединков из-за «гомофобного высказывания».

«После расследования инспектора по этике и дисциплине УЕФА было возбуждено дисциплинарное дело против игрока "Бенфики" Джанлуки Престианни за потенциальное дискриминационное поведение.

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение:

– отстранить игрока «Бенфики» Джанлуку Престианни от участия в шести официальных матчах клубных и/или национальных команд, в которых он мог бы участвовать, за дискриминационное (то есть гомофобное) поведение. Дисквалификация на три из этих матчей подлежит испытательному сроку в два года, начиная с даты принятия настоящего решения.

– настоящее решение (то есть дисквалификация на шесть встреч) включает в себя временную дисквалификацию на один матч, отбытую игроком во время встречи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА – 2025/2026, сыгранной 25 февраля 2026 года между «Реалом» и «Бенфикой».

– обратиться к ФИФА с просьбой продлить вышеупомянутую дисквалификацию по всему миру».

По теме:
УЕФА наказал Баварию после матча с Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов
Игрок Баварии стал главным фаворитом Золотого мяча. Это не Гарри Кейн
«Он будет рад». Испанский журналист назвал условие для трансфера Лунина
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Бокс | 23 апреля 2026, 22:07 0
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное

Энтони обрёл новую мотивацию после работы с Александром

Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Футбол | 24 апреля 2026, 11:18 22
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку

Банк Рината Ахметова может купить стадион и базу в Днепре

Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 08:56
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 03:05
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Стало известно, когда Довбик может вернуться на поле
Футбол | 24.04.2026, 12:50
Стало известно, когда Довбик может вернуться на поле
Стало известно, когда Довбик может вернуться на поле
Блд бред какой.
Популярные новости
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Футбол
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 28
Футбол
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 47
Футбол
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 2
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
23.04.2026, 05:02 1
Бокс
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 63
Теннис
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
22.04.2026, 18:11 9
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
