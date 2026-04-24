ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по скандалу Престианни и Винисиуса

Аргентинский вингер «Бенфики» Джанлука Престианни дисквалифицирован на шесть матчей из-за скандала с бразильским нападающим «Реала» Винисиус.

УЕФА вынес суровый вердикт для 23-летнего футболиста: он пропустит ближайшие шесть поединков из-за «гомофобного высказывания».

«После расследования инспектора по этике и дисциплине УЕФА было возбуждено дисциплинарное дело против игрока "Бенфики" Джанлуки Престианни за потенциальное дискриминационное поведение.

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение:

– отстранить игрока «Бенфики» Джанлуку Престианни от участия в шести официальных матчах клубных и/или национальных команд, в которых он мог бы участвовать, за дискриминационное (то есть гомофобное) поведение. Дисквалификация на три из этих матчей подлежит испытательному сроку в два года, начиная с даты принятия настоящего решения.

– настоящее решение (то есть дисквалификация на шесть встреч) включает в себя временную дисквалификацию на один матч, отбытую игроком во время встречи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА – 2025/2026, сыгранной 25 февраля 2026 года между «Реалом» и «Бенфикой».

– обратиться к ФИФА с просьбой продлить вышеупомянутую дисквалификацию по всему миру».