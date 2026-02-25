ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Престианни сыграть не сможет
УЕФА официально отклонил апелляцию Бенфики на отстранение хавбека Джанлуки Престианни от матча плей-офф Лиги чемпионов против Реала.
Престианни предположительно расистски оскорбил вингера Реала Винисиуса Жуниора в первом матче, однако игрок прикрывал рот футболкой и доказать ничего не удалось.
УЕФА до окончания расследования отстранил футболиста от матча в Мадриде, а теперь подтвердил свое решение. Бенфика не сможет задействовать Престианни.
Президент Бенфики Руй Кошта уверяет, что в команду не допустили бы расистов, поэтому продолжат защищать своего игрока.
Второй матч состоится 25 февраля. Первая встреча завершилась победой Реала 1:0.
