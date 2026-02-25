Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 18:10 | Обновлено 25 февраля 2026, 18:49
2185
6

Престианни сыграть не сможет

Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально отклонил апелляцию Бенфики на отстранение хавбека Джанлуки Престианни от матча плей-офф Лиги чемпионов против Реала.

Престианни предположительно расистски оскорбил вингера Реала Винисиуса Жуниора в первом матче, однако игрок прикрывал рот футболкой и доказать ничего не удалось.

УЕФА до окончания расследования отстранил футболиста от матча в Мадриде, а теперь подтвердил свое решение. Бенфика не сможет задействовать Престианни.

Президент Бенфики Руй Кошта уверяет, что в команду не допустили бы расистов, поэтому продолжат защищать своего игрока.

Второй матч состоится 25 февраля. Первая встреча завершилась победой Реала 1:0.

Джанлука Престианни Винисиус Жуниор Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов УЕФА расизм
Иван Зинченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(63)
musuk
В "Реалі" темношкірих гравців трошки є: Рюдігер, Камавінга, Чуамені, Менді, Алаба (це тільки найтемніші) але чомусь завжди мавпа — Вінісіус. Чому так?
Ответить
+4
Механік
Довести нічого не можливо, але покарати можливо - прямо якв наших судах.
Ответить
+2
Сергій П
Так а чого мавпу Віні не усунули? Може вон просто пи*дить, як завжди? Так тепер можна кожен раз робити, по такій схемі виводити гравців суперника
Ответить
+1
Dyrkach
Нытик Бибизянович самый гыдотный футболист оллтайм
Ответить
0
vazazh
Ну хтоб сумнівався? Грошовий мішок перес реальска шлюха, завжди переможе в рішеннях уефа та фіфа, бо там на грошики дуже ласі. Навіть мойша платіні не витримав. А що казати про російськр "князя" чи лівійця інфвнтіно. Все вирішує наявність корупції в ціх структурах, так само як в мок.
Блєк=жопих вон з Европи, пішли в джунглі.
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Нічого ще не доведено, але гравця відстороним. Супер. Ще й тим більше усе на основі свідчень чувака якому все життя на кожному кроці мерещиться расизм. 
Можливо це якраз чорного потрібно відсторонити за ложні свідчення. 
Ответить
0
