ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни

УЕФА официально отклонил апелляцию Бенфики на отстранение хавбека Джанлуки Престианни от матча плей-офф Лиги чемпионов против Реала.

Престианни предположительно расистски оскорбил вингера Реала Винисиуса Жуниора в первом матче, однако игрок прикрывал рот футболкой и доказать ничего не удалось.

УЕФА до окончания расследования отстранил футболиста от матча в Мадриде, а теперь подтвердил свое решение. Бенфика не сможет задействовать Престианни.

Президент Бенфики Руй Кошта уверяет, что в команду не допустили бы расистов, поэтому продолжат защищать своего игрока.

Второй матч состоится 25 февраля. Первая встреча завершилась победой Реала 1:0.