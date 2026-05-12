  4. Перес рассказал, когда покинет пост президента Реала
12 мая 2026, 20:01
Перес рассказал, когда покинет пост президента Реала

Флорентино уйдет, если кто-то победит его на выборах

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес во время экстренной пресс-конференции рассказал, когда покинет свой пост, а также назвал причину проведения досрочных выборов президента королевского клуба:

«Я уйду, когда кто-то победит меня на выборах. Люди говорят, что у меня рак, что я хочу уйти… Вы хотите, чтобы я ушел? Хорошо. Я объявляю выборы, и посмотрим, кто победит меня. Некоторые хотят положить конец власти «Реала». Те, кто хочет баллотироваться, должны знать: это их шанс, но они не должны говорить за спиной».

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице и уже гарантированно не станет чемпионом Испании, набрав 77 очков в 35 матчах. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
