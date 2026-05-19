Дэвид Бекхэм стал миллиардером. Первым среди британских спортсменов

Пожалуй, сегодня не так просто найти человека, который даже абсолютно не связан с футболом и не увлечен этой игрой, однако никогда не слышал о Дэвиде Бекхэме. Легендарный в прошлом полузащитник Манчестер Юнайтед, Реала и сборной Англии по прозвищу “Бекс” официально завершил карьеру игрока в 2013-м, а второго мая отпраздновал свое 51-летие.

Ныне Бекхэм со своей супругой Викторией проживает в Майами (США), продолжая иметь непосредственное отношение к большому футболу, так как является одним из совладельцев тамошнего Интер Майами, цвета которого среди прочих легенд мирового футбола сейчас защищает Лионель Месси. Инвестиции в футбол после завершения игроцкой карьеры помогли Дэвиду Бекхэму не просто сохранять интерес к игре и свой имидж в ней, постоянно пребывая на виду, но и как следует подзаработать на безбедную старость.

Однако футбол не является единственным бизнесом, который помог Бекхэму стать первым британским спортсменом в истории, чье состояние превысило 1 миллиард фунтов. По данным авторитетного издания The Sunday Times, прямо сейчас экс-полузащитник Манчестер Юнайтед и Реала может похвастаться активами, оцененными в 1,185 миллиарда фунтов. И это чрезвычайно контрастирует с тем, с чего Дэвид начинал…

Бекхэм родился и вырос в семье с весьма скромным, по британским меркам того времени, достатком. Его отец – Тед – работал на монтаже кухонь, а также занимался инженерией отопления. Мать – Сандра – также не имела какой-то чрезвычайно престижной работы, зарабатывая на жизнь в парикмахерской. Семья жила небогато, однако родители Дэвида чрезвычайно любили футбол и Манчестер Юнайтед, привив это и своему сыну. И июле 1991-го мечта Теда и Сандры сбылась – их 16-летнего сына зачислили в академию Манчестер Юнайтед, обеспечив базовым окладом в 29,5 фунтов в неделю.

Как развивалась дальнейшая профессиональная карьера Дэвида Бекхэма прекрасно знают все почитатели футбола. Он прошел выдающийся путь, поиграв за Манчестер Юнайтед, Реал, Лос-Анджелес Гэлакси, Милан и Пари Сен-Жермен. Везде Бекхэм являлся одним из лидеров команды и безоговорочной иконой стиля. Последнее стало возможным в том числе и за счет знакомства с певицей Викторией Адамс, которая впоследствии стала супругой футболиста и его самым верным бизнес-партнером.

После завершения карьеры футболиста Бекхэм, грамотно диверсифицируя инвестиции в различные отрасли, сумел стать крайне успешным бизнесменом. Причем его состояние за последний год стремительно выросло в аспекте оценок. Если в 2025-м те же эксперты The Sunday Times оценивали состояние четы Бекхэмов в 500 миллионов фунтов, то сейчас оно увеличилось более чем вдвое.

Переезд в США действительно очень помог Бекхэму в развитии собственной бизнес-империи. В 2018 году Дэвид вместе с группой других инвесторов основал клуб Интер Майами, ныне относящийся к североамериканской футбольной топ-лиге MLS. За прошедшие восемь лет рыночная стоимость доли Бекхэма в американском клубе значительно выросла и ныне, по оценкам, составляет приблизительно 300 миллионов фунтов. К этому во многом привела еще и кадровая стратегия Интер Майами, приглашающего к себе доигрывать легенд европейского футбола, среди которых, как упоминалось выше, оказался и Лионель Месси.

Также Дэвид активно и с умом инвестирует в рынок недвижимости. Строительство комплекса Miami Freedom Park, который включает в себя арену на 26700 мест, расположенную неподалеку от международного аэропорта Майами, уже сейчас обеспечивает Бекхэму большую капитализацию, даже чем его участие в совладении Интер Майами. При этом, у проекта Miami Freedom Park, как отмечают эксперты, есть огромный потенциал к дальнейшему росту и развитию, так как здесь вскоре планируется открыть комплекс магазинов, ресторанов и офисов, что будет приносить Бексу еще больший доход и, как следствие, положительно отразится на общей капитализации его состояния.

Кроме того, известно, что Дэвид и Виктория Бекхэмы владеют шикарным особняком в Майами площадью 1330 квадратных метров, который оценивается по современным рыночным ценам в 60 миллионов фунтов. В доме есть девять спален, крытый спа-салон и великолепный вид на залив Бискейн.

Но и это вовсе не полный список инвестиций четы Бекхэмов в недвижимость. Дэвиду и Виктории по-прежнему принадлежит дом с шестью спальнями в Холланд-Парке, который внесен в список памятников архитектуры II категории и оценивается минимум в 50 миллионов фунтов, а еще пара владеет поместьем в Грейт-Тью стоимостью в 20 миллионов фунтов, где есть собственные бассейн, озеро, ульи, полноразмерное футбольное поле и “дикая” летняя кухня. В довесок к этому стоит вспомнить и про яхту Seven, которая на текущий момент пришвартована на Ибице, но в случае, если Бекхэмы решат ее продать может пополнить их семейный бюджет внушительными 20 миллионами фунтов.

Безусловно, нельзя не вспоминать и об индустрии моды, в которую Дэвида Бекхэма и привела его супруга. Ранее Виктория основала собственный бренд одежды, но тот до 2022 года не приносил прибыли, чем часто доводил супругу Бекса до депрессии. Однако сейчас дела идут хорошо и доходы бренда за минувший год превысили 100 миллионов фунтов, чему отчасти поспособствовал запуск успешного косметического подразделения, продукция которого продается в универмагах Selfridges и Harrods.

В 2024 году Дэвид Бекхэм запустил также бренд пищевых добавок под названием IM8, а также линию полезных детских закусок Beeup, изготовленных из меда, который дают ульи на их семейном поместье в Грейт-Тью.

В целом американские бизнес-эксперты отмечают невероятную проницательность семейства Бекхэмов, подчеркивая, что у них всегда была долгосрочная амбициозная стратегия, выходящая за рамки футбольной карьеры Дэвида и музыкальной карьеры Виктории. Ставка на собственные бренды и регистрация уникальных товарных знаков во многом сейчас и позволяют семьей Бекхэмов иметь столь внушительное состояние.

Благодаря своему трудолюбию и четкому пониманию основ бизнеса, Дэвид и Виктория Бекхэмы создали богатый и диверсифицированный инвестиционный портфель. Ныне эта пара – настоящий пример того, как стоит вести дела для многих профессиональных спортсменов и музыкантов, желающих отойти от своей привычной деятельности и сосредоточиться на менее публичной жизни, которая все равно сможет приносить огромную монетизацию имиджа, заработанного прежде.

