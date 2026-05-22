Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу

Сезон в украинской Премьер-лиге (УПЛ) близок к завершению. А это значит, что очень скоро отечественные команды вновь получат время для кадровой работы – иными словами на покупку или продажу футболистов. Летом элитный дивизион украинского футбола может как пополнится высококлассными исполнителями, так и потерять некоторых топовых игроков.

И сегодня мы предлагаем поговорить о пятерых футболистах с украинским гражданством, которых грядущим летом УПЛ может потерять из-за интереса к ним со стороны клубов из европейских топ-лиг…

Назар Домчак

Возраст: 19 лет

Клуб: «Карпаты»

Стоимость на Transfermarkt: 700 тысяч евро

Летом минувшего года в «Карпатах» произошла настоящая кадровая революция, если говорить о вратарской позиции. Львовский клуб покинули Кинарейкин, Кемкин и Ильющенков, а на их место пришли ветераны Роман Мысак и Андрей Клищук, причем именно на второго, очевидно, делалась первоочередная ставка. Однако на старте сезона Клищук показал, что на него вряд ли можно рассчитывать всерьез, и в «Карпатах» были вынуждены сделать ставку на доморощенного Назара Домчака, который до этого в первых двух турах пропустил суммарно пять мячей от «Полесья» и «Шахтера».

Получив доверие от тренерского штаба, Назар Домчак начал показывать отличный футбол, реакцию и умение руководить обороной своей команды. Во многом благодаря уверенным действиям «в рамке» со стороны Домчака «Карпаты» в текущем сезоне смогли обыграть «Динамо» (1:0) и взять четыре очка против ЛНЗ (1:0, 0:0). Кроме того, Домчак проявил себя как блестящий специалист по отражению пенальти. По состоянию на начало мая Назар повторил второй лучший показатель в истории элитного дивизиона украинского футбола, парировав четыре кряду удара соперников с 11-метровой отметки.

Учитывая крайне юный, как для вратаря, возраст Домчака, совсем неудивительно, что интерес к этому футболисту уже проявляют не только богатеи из УПЛ, но и клубы из топовых европейских чемпионатов. В частности, прямо сейчас известно, что услугами Назара интересовался французский «Лилль», а также Домчак находится «на радарах» у итальянского «Лечче» и испанского «Реал Сосьедада».

Поговаривают, что львовяне уже даже получали конкретное предложение по Домчаку на 4 миллиона евро, но спешить продавать кипера, с которым у клуба контракт до конца 2029 года, в «Карпатах» никто не собирается. Очевидно, летом заинтересованным сторонам придется крайне непросто, чтобы убедить «зелено-белых» отпустить своего кипера-вундеркинда. Хотя прежний кейс с Кинарейкиным в целом показывает, что это вовсе не невозможная задача…

Ефим Конопля

Возраст: 26 лет

Клуб: «Шахтер»

Стоимость на Transfermarkt: 5 миллионов евро

Ефим Конопля уже четыре сезона как является важным футболистом для первой команды «Шахтера», а также тем, кто своей игрой застолбил за собой место в сборной Украины, где ныне на его счету 27 матчей и 2 забитых мяча. Для уроженца Донецка выступления за родной «Шахтер», где он суммарно провел уже 114 матчей (7 голов, 15 ассистов) стали воплощением детской мечты, но грядущим летом Ефим, кажется, готовится сделать следующий шаг в карьере.

Контракт Конопли с «горняками» рассчитан до 30 сентября нынешнего года, и ранее несколько попыток клуба договориться о его пролонгации к успеху так и не привели. Ефим четко демонстрирует желание уехать поиграть в какой-то сильный европейский чемпионат, из-за чего «Шахтеру», видимо, уже этим летом придется пойти на продажу своего правого фулбека по сниженной цене, чтобы получить хоть какие-то средства за своего воспитанника.

В последние месяцы в СМИ писали, что интерес к подписанию Конопли проявляет загребское «Динамо», но вариантов у фулбека хватает и в топ-лигах. В частности, Ефимом интересовалась «Рома», которая даже вела предварительную работу по подписанию игрока, а еще источники сообщали об испанских «Севилье», «Сельте», «Валенсии» и «Жироне». Также появилась информация о том, что Конопля достиг договоренности с представителем Бундеслиги – менхенгладбахской «Боруссией». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг. По его данным, украинец в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт.

Матвей Пономаренко

Возраст: 20 лет

Клуб: «Динамо»

Стоимость на Transfermarkt: 6 миллионов евро

Молодой центрфорвард Матвей Пономаренко, являющийся воспитанником академии «Динамо», стал главным открытием в составе киевской команды в текущем сезоне, несмотря на в целом провальные выступления «бело-синих» в чемпионате. На начальном этапе Пономаренко использовался прежним коучем «Динамо» Александром Шовковским в ротации, но вскоре выпал из заявки и вернулся в команду U-19, где демонстрировал выдающуюся результативность.

Реальный шанс в первой команде «Динамо» Пономаренко получил уже после отставки Шовковского и прихода на пост главного тренера Игоря Костюка – экс-наставника «Динамо» U-19. Тот прекрасно знал сильные стороны Матвея и интегрировать молодого форварда в нынешний состав «бело-синих» для Костюка не стало большой проблемой. А Пономаренко мгновенно отблагодарил тренера за доверие большим количеством забитых мячей, ныне являясь главным претендентом на победу в бомбардирской гонке УПЛ по итогам сезона.

Яркая вспышка и качественная работа в завершающей фазе со стороны Пономаренко уже привлекли к нему внимание из топ-чемпионатов. В частности, сейчас зарубежные инсайдеры пишут, что интерес к Матвею проявляют два клуба английской Премьер-лиги – «Борнмут» и «Брентфорд». Оба уже имеют опыт работы с украинскими талантливыми футболистами, а еще – интегрируют в свою работу тщательные селекционный поиск, который выходит далеко за пределы топовых чемпионатов Европы. Очевидно, что предложить за Пономаренко 15-20 миллионов евро не будет большой проблемой для клубов из экономически самого мощного чемпионата мира, но другой вопрос – согласятся ли собственники «Динамо» потерять своего ключевого бомбардира?..

Дмитрий Ризнык

Возраст: 27 лет

Клуб: «Шахтер»

Стоимость на Transfermarkt: 7 миллионов евро

Вот уже три сезона как Дмитрий Ризнык является ключевым вратарем «Шахтера». После ухода Анатолия Трубина фанаты «горняков» несколько тревожились за судьбу «поста номер один» в их команде, но воспитаннику «Ворсклы» удалось очень быстро заставить забыть всех о том, как удачно играл его предшественник, ныне выступающий в Португалии за «Бенфику».

Ризнык в «Шахтере» показал не только умение отменно играть ногами, что важно для построения игры «горняков», но и совершенно феноменальную реакцию. Нередко сейвы Дмитрия спасали донецкую команду от неминуемых пропущенных мячей, особенно в поединках еврокубков, где «Шахтер» не выглядел фаворитом и сталкивался с большими проблемами в обороне.

Ныне Ризныку 27 лет и это оптимальный возраст для вратаря. Однако все-таки есть ощущение, что Дмитрий не слишком-то и хочет пойти по пути еще одного легендарного экс-вратаря «Ворсклы», сделавшего себе имя в «Шахтере» – Андрея Пятова – и провести весь остаток карьеры в «Шахтере». Контракт Ризныка с донецким клубом действителен до 31 декабря 2027 года, и очень скоро мы увидим, каковы же планы и цели голкипера. Если летом о новой сделке между «горняками» и вратарем не будет сообщено, то очень велика вероятность того, что дончанам, как и ранее с Трубиным, все-таки придется пойти на продажу своего кипера. Тем паче, что интерес из топ-лиг к Ризныку уже имеется, а «Шахтер» даже успел отклонить 10-миллионный запрос от «Лидса».

Тарас Михавко

Возраст: 20 лет

Клуб: «Динамо»

Стоимость на Transfermarkt: 9 миллионов евро

Однако самой главной интригой трансферного рынка УПЛ, если мы говорим в аспекте потенциального отъезда кого-то из украинцев из нашего чемпионата в топовый европейский, является вопрос будущего 20-летнего центрбека «Динамо» Тараса Михавко. К своим юным годам этот воспитанник львовской школы футбола успел не только стать ключевой фигурой для одного из грандов украинского чемпионата (84 матча, 6 голов, 2 ассиста), но и дебютировать в национальной сборной Украины, что безоговорочно подняло его цену на рынке.

Михавко, несмотря на перманентные огрехи в обороне, регулярно попадает в престижные рейтинги, которые составляются авторитетными аналитическими компаниями. Причем речь идет не об оценочных рейтингах, а о тех, где место определяется вполне конкретными игровыми показателями, и для Михавко это огромный плюс. Неудивительно, что внимание к нему уже проявляют скауты не просто клубов из лучших лиг Европы, а топовых команд этих чемпионатов.

Как и в случае с Пономаренко, источники утверждают, что интерес к Михавко проявляют клубы, которые способны удовлетворить финансовые запросы «Динамо». Речь о коллективах из АПЛ – в частности, о «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле». Безусловно, представить центрбека «Динамо» после отнюдь не самого успешного сезона этого клуба в одном из грандов мирового футбола непросто, однако глупо спорить с тем, что Михавко действительно невероятно талантлив и при должном уровне тактической подготовки этот исполнитель может успешно заиграть даже в наилучших командах мира, если только сумеет быстро и эффективно справиться с непростыми адаптационными процессами, что традиционно затрудняет интеграцию многих наших футболистов в европейский футбол топ-уровня.