Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги

«Борнмут» и «Брентфорд» проявляют серьезный интерес к молодому украинскому нападающему Матвею Пономаренко.

По информации источника, английские клубы внимательно следят за прогрессом форварда «Динамо» Киев и могут активизировать переговоры уже в ближайшее время.

Сообщается, что потенциальная сумма трансфера Пономаренко оценивается примерно в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пономаренко демонстрирует впечатляющую статистику в чемпионате Украины: форвард провел 14 матчей и забил 12 голов.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.