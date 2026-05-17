Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
«Борнмут» и «Брентфорд» претендуют на Матвея Пономаренко
«Борнмут» и «Брентфорд» проявляют серьезный интерес к молодому украинскому нападающему Матвею Пономаренко.
По информации источника, английские клубы внимательно следят за прогрессом форварда «Динамо» Киев и могут активизировать переговоры уже в ближайшее время.
Сообщается, что потенциальная сумма трансфера Пономаренко оценивается примерно в 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Пономаренко демонстрирует впечатляющую статистику в чемпионате Украины: форвард провел 14 матчей и забил 12 голов.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
А так-то все мы будем рады, чтоб ещё один украинец отправился покорять Европу!😇
Грыша с Игорем там уже не знают, сколько нолей после двойки дописать👍