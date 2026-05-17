17 мая 2026, 20:42 |
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги

«Борнмут» и «Брентфорд» претендуют на Матвея Пономаренко

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

«Борнмут» и «Брентфорд» проявляют серьезный интерес к молодому украинскому нападающему Матвею Пономаренко.

По информации источника, английские клубы внимательно следят за прогрессом форварда «Динамо» Киев и могут активизировать переговоры уже в ближайшее время.

Сообщается, что потенциальная сумма трансфера Пономаренко оценивается примерно в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пономаренко демонстрирует впечатляющую статистику в чемпионате Украины: форвард провел 14 матчей и забил 12 голов.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Мои доходяги донецкие и тут скулят. Анальных свечей  с ромашкой на них не  напасешься
Не меньше чем за запасного из Бенфики 150 не меньше 
До голу шахті Мотя коштував мінімум 25, напевно, а після такого голу став зрозумілим той факт, що 25 - мало. Форвард, який забиває такі голи менше 50 коштувати неможе. Це треба усвідомити всім тим, хто захоче Пономаренка купити цього літа.
За Матвія 20ка малувато!
Накуси выкуси. Пока он нам самим нужен. Где то через годик (не раньше) и уж точно не за 20, а в разы больше.
20 це шаленні?-в якому світі живе редактор?-на напа такого таланта ціна від 50
Да, через годик. Желаем, чтоб Пономаренко помог киевлянам пробиться в основу еврокубка!
А так-то все мы будем рады, чтоб ещё один украинец отправился покорять Европу!😇
Ага, счя.....
Грыша с Игорем там уже не знают, сколько нолей после двойки дописать👍
На данный момент 15-20 лимонов максимум его трансферная стоимость. На большее надо еще такой же стабильный сезон провести.
300  , вже один був , досіх пір на місці, та ні за Мотю можно підняти грошенят але не більше 15-25.
