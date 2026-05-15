Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение

Английский «Лидс» проявлял серьезный интерес к вратарю донецкого «Шахтера» Дмитрию Ризныку.

По информации источника, клуб АПЛ уже обратился к «горнякам» с предложением о трансфере 27-летнего голкипера. Трансферное предложение составляло 10 миллионов евро.

Однако украинский клуб отказался продавать вратаря за такие деньги и отклонил предложение.

В текущем сезоне Дмитрий Ризнык провел 41 матч на клубном уровне, 22 из которых были «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.