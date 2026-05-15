Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
«Горняки» отказали «Лидсу» по Ризныку
Английский «Лидс» проявлял серьезный интерес к вратарю донецкого «Шахтера» Дмитрию Ризныку.
По информации источника, клуб АПЛ уже обратился к «горнякам» с предложением о трансфере 27-летнего голкипера. Трансферное предложение составляло 10 миллионов евро.
Однако украинский клуб отказался продавать вратаря за такие деньги и отклонил предложение.
В текущем сезоне Дмитрий Ризнык провел 41 матч на клубном уровне, 22 из которых были «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
