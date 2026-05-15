Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Англия
15 мая 2026, 19:52 | Обновлено 15 мая 2026, 20:33
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение

«Горняки» отказали «Лидсу» по Ризныку

ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Английский «Лидс» проявлял серьезный интерес к вратарю донецкого «Шахтера» Дмитрию Ризныку.

По информации источника, клуб АПЛ уже обратился к «горнякам» с предложением о трансфере 27-летнего голкипера. Трансферное предложение составляло 10 миллионов евро.

Однако украинский клуб отказался продавать вратаря за такие деньги и отклонил предложение.

В текущем сезоне Дмитрий Ризнык провел 41 матч на клубном уровне, 22 из которых были «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Комментарии 4
Логично, зачем продавать игрока перед лч?
Сколько он вытянул игр. 
Эх
похоже это был послений шанс уехать и поиграть на высоком уровне
Та 100 лямів, не менше, ціна Різника
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
14.05.2026, 09:02
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 1
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 11
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 39
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
