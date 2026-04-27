Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма

Украинский голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык привлекает внимание «Лидса». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, украинский гранд получил предложение в размере десяти миллионов евро за 27-летнего футболиста. О решении руководства «горняков» по трансферу не сообщается.

В текущем сезоне Дмитрий Ризнык провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 21 стал сухим. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на футболиста сборной Украины.