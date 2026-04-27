Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27 апреля 2026, 21:29 | Обновлено 27 апреля 2026, 22:19
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма

Дмитрий Ризнык может перебраться в «Лидс»

18 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Украинский голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык привлекает внимание «Лидса». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, украинский гранд получил предложение в размере десяти миллионов евро за 27-летнего футболиста. О решении руководства «горняков» по трансферу не сообщается.

В текущем сезоне Дмитрий Ризнык провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 21 стал сухим. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на футболиста сборной Украины.

По теме:
Лидс Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Дмитрий Ризнык
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(77)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Голкипер хороший, но замены нет. 
Ответить
+2
это последний шанс для него уехать в топ лигу, в 28 уже разве что в Турцию поедет
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Я на відміну від фігуриста вважаю Різника дуже гарним воротарем і 10 млн  ціна адекватна
Ответить
+1
Эх, были времена))  Активность сайта в комментах в те времена на уровне https://sport.ua/news/567816-shahter-otkazalsya-prodavat-mudri
ka-v-klub-apl-za-12-mln-evro-plyus-bonusy#comments10112570
Ответить
0
Топчик вратарь.
Ответить
0
Хто на заміну? Когось за 5 млн., чи 3 млн. щоб зекономити
Ответить
0
Надо отпускать!
Ответить
0
Лучший вратарь страны, продешевят, если продадут за эту цену. На замену им стоит купить Сапутина, почти не хуже, правда Заря останется без хорошего кипера. Но из Зари Сапутин не попадет никуда, а так должны заметить. Хороший кипер - полкоманды. Последний матч Динамо показал, что Нещерет еще слабее Бущана.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Так у него аж 1,5 года контракта осталось. Понятно, что будет 10-12 лямов. Или уйдет бесплатно. Будущим летом уже может начинать переговоры вести, всего через год.
Ответить
0
Це ці "інсайди пасічника" які писали не так давно, що Ребров точно залишається.
Ответить
0
Ціна не адекватна коли нема негайної адекватної заміни. Якби була адеватна заміна йому зараз то і ціна нам здавалася б адекватною.
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Таланты Шахтёра всегда под прицелом у клубов топ-лиг Европы. Но у Лидса вряд ли на Ризныка денег хватит. Один из наших лидеров
Ответить
-5
Середній воротар по міркам упл
І в подмьоткі не годітся нашому Нешерету
Ответить
-5
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем