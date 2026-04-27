Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Дмитрий Ризнык может перебраться в «Лидс»
Украинский голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык привлекает внимание «Лидса». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, украинский гранд получил предложение в размере десяти миллионов евро за 27-летнего футболиста. О решении руководства «горняков» по трансферу не сообщается.
В текущем сезоне Дмитрий Ризнык провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 21 стал сухим. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на футболиста сборной Украины.
ka-v-klub-apl-za-12-mln-evro-plyus-bonusy#comments10112570
І в подмьоткі не годітся нашому Нешерету