Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье

Донецкий «Шахтер» продолжает активно готовиться к летнему трансферному окну и определился с кандидатурой игрока, который может усилить «горняков».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, клуб Рината Ахметова нацелился на защитника житомирского «Полесья» и сборной Украины Эдуарда Сарапия.

«Шахтер» считает 26-летнего футболиста идеальным вариантом для усиления обороны, трансфер которого позволит избежать проблем с лимитом на легионеров.

Во время зимнего трансферного окна Сарапий продлил контракт с «волками» – в новом соглашении стороны прописали клаусулу в размере пяти миллионов долларов, однако начнет она действовать только через два года.

В нынешнем сезоне защитник провел 32 матча в чемпионате, Кубке Украины и Лиге конференций и забил пять мячей. В марте Сарапий впервые сыграл в футболке сборной Украины.