Украина. Премьер лига21 апреля 2026, 16:21 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:22
1213
0
Клуб Серии А сделал предложение по украинцу. Есть конкурент из Чехии
Назар Домчак привлекает внимание «Лечче» и пражской «Славии»
Украинский голкипер «Карпат» Назар Домчак привлекает внимание «Лечче» и пражской «Славии». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, итальянский клуб сделал предложение в размере 4 миллионов евро за 19-летнего украинца. Представитель Чехии просто следит за ситуацией.
В текущем сезоне на счету Назара Домчака 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, 12 из которых стали сухими. За все эти поединки он пропустил 23 гола.
Ранее сообщалось о том, что Домчак может перейти «Лилль».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Комментарии 0
Популярные новости
21.04.2026, 05:55
19.04.2026, 20:03 3
20.04.2026, 10:14 5
20.04.2026, 09:22 2
20.04.2026, 08:22 9
19.04.2026, 20:38 6
19.04.2026, 20:45 10
20.04.2026, 07:00 8