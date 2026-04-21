Клуб Серии А сделал предложение по украинцу. Есть конкурент из Чехии

Украинский голкипер «Карпат» Назар Домчак привлекает внимание «Лечче» и пражской «Славии». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, итальянский клуб сделал предложение в размере 4 миллионов евро за 19-летнего украинца. Представитель Чехии просто следит за ситуацией.

В текущем сезоне на счету Назара Домчака 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, 12 из которых стали сухими. За все эти поединки он пропустил 23 гола.

Ранее сообщалось о том, что Домчак может перейти «Лилль».