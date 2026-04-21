Украинский вратарь может заменить Шевалье в титулованном французском клубе

Вратарь львовских «Карпат» Назар Домчак привлекает внимание ряда европейских клубов. Об этом сообщил журналист Владимир Зверов.

По его информации, 20-летний вратарь уже сейчас считается одним из перспективных украинских голкиперов и в текущем сезоне фактически закрепился в качестве второго номера в чемпионате Украины.

Наибольший интерес на данный момент проявляет французский «Лилль», который уже сделал предложение о трансфере игрока. В то же время ожидается, что это не единственный клуб, который обратится к «Карпатам» по поводу подписания молодого вратаря.

«Лилль» ищет замену Люку Шевалье, который прошлым летом перешел в «ПСЖ».

В клубе рассчитывают, что интерес к Домчаку будет только расти, а потенциальный трансфер может принести львовянам существенную финансовую выгоду.