Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский вратарь может заменить Шевалье в титулованном французском клубе
Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 13:15
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Домчак

Вратарь львовских «Карпат» Назар Домчак привлекает внимание ряда европейских клубов. Об этом сообщил журналист Владимир Зверов.

По его информации, 20-летний вратарь уже сейчас считается одним из перспективных украинских голкиперов и в текущем сезоне фактически закрепился в качестве второго номера в чемпионате Украины.

Наибольший интерес на данный момент проявляет французский «Лилль», который уже сделал предложение о трансфере игрока. В то же время ожидается, что это не единственный клуб, который обратится к «Карпатам» по поводу подписания молодого вратаря.

«Лилль» ищет замену Люку Шевалье, который прошлым летом перешел в «ПСЖ».

В клубе рассчитывают, что интерес к Домчаку будет только расти, а потенциальный трансфер может принести львовянам существенную финансовую выгоду.

По теме:
Назар Домчак трансферы Лиги 1 трансферы трансферы УПЛ Лилль ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
головне перейти в команду де на нього будуть розраховувати як на гравця основи, і не повторити долю Кінарейкіна який минулого літа перейшов у вільяреал і зараз є резервним воротарем другої команди вільяреала.
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем