  Вратарь Карпат объяснил Пономаренко, почему отменили гол Динамо
07 апреля 2026, 19:48
Вратарь «Карпат» Назар Домчак прокомментировал игру с «Динамо» (0:1).

– Назар, как вратарь ты видишь игру как на ладони. Как оценишь матч?

– Игру могу охарактеризовать одной фразой – она была богата эмоциями и моментами. О подробном анализе матча пока говорить не готов.

– Была ли у вас установка забить быстрый гол?

– Да, на каждый матч у нас установка забить быстрый гол. Это сразу облегчает ход игры и создает уверенность в команде.

– После вашего гола «Динамо» не так часто создавало опасные моменты у ваших ворот. Так ли это?

– Моменты «Динамо» можно было пересчитать по пальцам. Было несколько действительно опасных, но мы действовали слаженно и ликвидировали все угрозы.

– Готовился ли ты к противостоянию с Пономаренко, который сейчас забивает голы один за другим?

– Перед любым матчем мы знаем сильные стороны каждого игрока атаки. Ведь это не товарищеская игра – здесь нужно выложиться на все сто.

– Многие считают, что отмененный гол Пономаренко был ключевым моментом в матче. Кто первым оказался на мяче в этом эпизоде?

– Я атаковал мяч, дальше уже были последствия.

– После столкновения с Пономаренко ты оставался на газоне, пока арбитр принимал решение, а потом сразу поднялся. Почувствовал ли ты в этот момент негативную реакцию трибун?

– Когда ты на поле, ты ничего не слышишь – все внимание приковано к игре и сопернику, остальное просто отходит на второй план.

Дуже досконале інтерв'ю   😉 
Я атакував м'яч...*банутись...ось воно як....
