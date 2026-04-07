Появились новые подробности матча-скандала Динамо – Карпаты
Отмечается, что рефери принимал решения под давлением
В субботу, 4 апреля, на клубной арене в Киеве состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между «Динамо» и львовскими «Карпатами».
Поединок обслуживал арбитр Дмитрий Панчишин из Харьковской области. Игра завершилась сенсационной победой гостей – «Карпаты» победили со счетом 1:0 благодаря голу Фаала на 6-й минуте.
В конце встречи арбитр отменил гол Матвея Пономаренко, который прервал серию из семи матчей подряд с забитыми мячами в УПЛ. Гол Пономаренко не засчитали, потому что вратарь «Карпат» зафиксировал мяч в руках, а нападающий «Динамо» выбил его. По словам журналиста Игоря Цыганыка, арбитр VAR этого матча Алексей Деревинский принял решение отменить гол под посторонним давлением третьих лиц.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
