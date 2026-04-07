В субботу, 4 апреля, на клубной арене в Киеве состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между «Динамо» и львовскими «Карпатами».

Поединок обслуживал арбитр Дмитрий Панчишин из Харьковской области. Игра завершилась сенсационной победой гостей – «Карпаты» победили со счетом 1:0 благодаря голу Фаала на 6-й минуте.

В конце встречи арбитр отменил гол Матвея Пономаренко, который прервал серию из семи матчей подряд с забитыми мячами в УПЛ. Гол Пономаренко не засчитали, потому что вратарь «Карпат» зафиксировал мяч в руках, а нападающий «Динамо» выбил его. По словам журналиста Игоря Цыганыка, арбитр VAR этого матча Алексей Деревинский принял решение отменить гол под посторонним давлением третьих лиц.