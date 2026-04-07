Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Появились новые подробности матча-скандала Динамо – Карпаты
Украина. Премьер лига
07 апреля 2026, 19:28 | Обновлено 07 апреля 2026, 19:32
1545
4

Появились новые подробности матча-скандала Динамо – Карпаты

Отмечается, что рефери принимал решения под давлением

07 апреля 2026, 19:28 | Обновлено 07 апреля 2026, 19:32
1545
4 Comments
Появились новые подробности матча-скандала Динамо – Карпаты
УПЛ

В субботу, 4 апреля, на клубной арене в Киеве состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между «Динамо» и львовскими «Карпатами».

Поединок обслуживал арбитр Дмитрий Панчишин из Харьковской области. Игра завершилась сенсационной победой гостей – «Карпаты» победили со счетом 1:0 благодаря голу Фаала на 6-й минуте.

В конце встречи арбитр отменил гол Матвея Пономаренко, который прервал серию из семи матчей подряд с забитыми мячами в УПЛ. Гол Пономаренко не засчитали, потому что вратарь «Карпат» зафиксировал мяч в руках, а нападающий «Динамо» выбил его. По словам журналиста Игоря Цыганыка, арбитр VAR этого матча Алексей Деревинский принял решение отменить гол под посторонним давлением третьих лиц.

судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига VAR Динамо - Карпаты Матвей Пономаренко Алексей Деревинский
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я убью тебя». Винисиус угрожал футболисту в матче Ла Лиги
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Игорь КОСТЮК: «Я был вынужден выпустить его на поле за Динамо»
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
«Пономаренко забил чистый гол». Дирявка – о прошедшем туре УПЛ
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фамілії третіх осіб в студію
Ответить
+4
ну-ну, продолжайте. очень интересно.
Ответить
+2
Нахіба повторювати цей відвертий пи##ьож про "зафіксував м'яч"? А "третя особа" це "дух" Усика, що тепер постійно присутній в уяві суддів😇
Ответить
0
Невже ... Усик ??
Ответить
0
Жуть… кто же этот пресс!?
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем