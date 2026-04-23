Итальянский топ-клуб ведет работу над трансфером защитника сборной Украины
«Рома» намерена подписать Ефима Коноплю, который защищает цвета донецкого «Шахтера»
Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщили Gazzetta dello Sport и DirettaCalcioMercato.
В услугах 26-летнего футболиста заинтересована итальянская «Рома», которая давно следит за выступлениями украинца и начала предварительную работу над трансфером защитника:
«Джаллоросси» работают над подписанием Ефима Конопли, игрока 1999 года рождения, который принадлежит «Шахтеру», но чей контракт истекает после завершения сезона.
Эта ситуация делает украинца особенно привлекательным с финансовой точки зрения, поскольку представляет собой недорогой вариант для усиления итальянской команды.
Конопля ценится за свою игру на флангах и стабильность, которую он демонстрирует в последних сезонах, – качества, которые отлично подошли бы «Роме», – сообщил источник.
В нынешнем сезоне Конопля провел 27 матчей в футболке донецкого клуба, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи. Трансферная стоимость защитника составляет пять миллионов евро.
