Итальянский топ-клуб ведет работу над трансфером защитника сборной Украины

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщили Gazzetta dello Sport и DirettaCalcioMercato.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересована итальянская «Рома», которая давно следит за выступлениями украинца и начала предварительную работу над трансфером защитника:

«Джаллоросси» работают над подписанием Ефима Конопли, игрока 1999 года рождения, который принадлежит «Шахтеру», но чей контракт истекает после завершения сезона.

Эта ситуация делает украинца особенно привлекательным с финансовой точки зрения, поскольку представляет собой недорогой вариант для усиления итальянской команды.

Конопля ценится за свою игру на флангах и стабильность, которую он демонстрирует в последних сезонах, – качества, которые отлично подошли бы «Роме», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Конопля провел 27 матчей в футболке донецкого клуба, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи. Трансферная стоимость защитника составляет пять миллионов евро.