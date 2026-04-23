Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итальянский топ-клуб ведет работу над трансфером защитника сборной Украины
23 апреля 2026, 10:10
Итальянский топ-клуб ведет работу над трансфером защитника сборной Украины

«Рома» намерена подписать Ефима Коноплю, который защищает цвета донецкого «Шахтера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщили Gazzetta dello Sport и DirettaCalcioMercato.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересована итальянская «Рома», которая давно следит за выступлениями украинца и начала предварительную работу над трансфером защитника:

«Джаллоросси» работают над подписанием Ефима Конопли, игрока 1999 года рождения, который принадлежит «Шахтеру», но чей контракт истекает после завершения сезона.

Эта ситуация делает украинца особенно привлекательным с финансовой точки зрения, поскольку представляет собой недорогой вариант для усиления итальянской команды.

Конопля ценится за свою игру на флангах и стабильность, которую он демонстрирует в последних сезонах, – качества, которые отлично подошли бы «Роме», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Конопля провел 27 матчей в футболке донецкого клуба, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи. Трансферная стоимость защитника составляет пять миллионов евро.

Николай Тытюк Источник
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Стало известно, где продолжит карьеру Роман Яремчук
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Какой была украинская элит-лига времен последнего выступления там Буковины
Комментарии 2
Ну не любить Гасперіні українців
Автор напевно не знає значення слова топ. Рома була топ клубом 25 років тому. Зараз навіть Юве вже до топу не дотягує
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
