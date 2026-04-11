  4. Два выдающихся клуба АПЛ хотят приобрести футболиста Динамо
Англия
11 апреля 2026, 22:30
Два выдающихся клуба АПЛ хотят приобрести футболиста Динамо

За Михавко следят «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Тарас Михавко может покинуть столичный клуб и перейти в английскую Премьер-лигу.

Как отмечает источник, на футболиста претендуют два известных английских клуба – лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», которые готовы устроить борьбу за трансфер украинца.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб «Трабзонспор» активно изучает украинский рынок перед летним трансферным окном и рассматривает возможность инвестирования в переход Тараса Михавко.

Дмитрий Олийченко Источник: SpursTeamTalk
Комментарии 4
Цікаво, а англійські клуби знають цю новину? Чи вони мають тут прочитати і прийняти рішення...
Це Іолкін травить Тараса)))
Та кому він потрібен
Ну реально ?
Может Мыхавко проплачивает такого типа новости?
