Англия11 апреля 2026, 22:30 |
Два выдающихся клуба АПЛ хотят приобрести футболиста Динамо
За Михавко следят «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед»
11 апреля 2026, 22:30 |
1544
Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Тарас Михавко может покинуть столичный клуб и перейти в английскую Премьер-лигу.
Как отмечает источник, на футболиста претендуют два известных английских клуба – лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», которые готовы устроить борьбу за трансфер украинца.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб «Трабзонспор» активно изучает украинский рынок перед летним трансферным окном и рассматривает возможность инвестирования в переход Тараса Михавко.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2026, 01:42 2
Поединок завершился вничью – 1:1
Футбол | 11 апреля 2026, 08:39 8
«Металлист 1925» заинтересовался Герреро и Задорожным
Футбол | 11.04.2026, 09:08
Теннис | 11.04.2026, 16:30
Футбол | 11.04.2026, 21:33
Популярные новости
10.04.2026, 15:00 5
11.04.2026, 00:02 1
10.04.2026, 02:22 12
10.04.2026, 18:35 1
09.04.2026, 23:56 194
10.04.2026, 09:23 21
10.04.2026, 07:12 4
09.04.2026, 21:39 2
Ну реально ?