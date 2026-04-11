Два выдающихся клуба АПЛ хотят приобрести футболиста Динамо

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Тарас Михавко может покинуть столичный клуб и перейти в английскую Премьер-лигу.

Как отмечает источник, на футболиста претендуют два известных английских клуба – лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», которые готовы устроить борьбу за трансфер украинца.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб «Трабзонспор» активно изучает украинский рынок перед летним трансферным окном и рассматривает возможность инвестирования в переход Тараса Михавко.