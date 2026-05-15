Украинец из Динамо попал в мировой рейтинг по важному показателю

20-летний украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко вошел в ТОП-5 престижного рейтинга Международного центра спортивных исследований (CIES).

По показателю выигранных верховых единоборств на своей трети поля украинец занимает четвертое место в мире среди центральных защитников в возрасте до 23 лет. Михавко выиграл 81,3% воздушных дуэлей.

В текущем сезоне Тарас сыграл в составе «Динамо» 37 матчей и забил пять мячей. Интерес к услугам молодого украинского защитника проявляют топ-клубы Англии, Германии и Италии.

Best U2⃣3⃣ centre backs in aerial play 🌐 as per % of own third's aerial duels won (@impect_official)

🥇 #LeopoldQuerfeld 🇦🇹 83.9%

🥈 #TiagoGabriel 🇵🇹 82.4%

🥉 #AureleAmenda 🇨🇭 81.8%#Mykhavko 🇺🇦 #Mitchell 🇨🇷 #Vuskovic 🇭🇷 #DiLollo 🇦🇷 #Sow 🇨🇭 #Vallejos 🇵🇾 #Espigares 🇪🇸 pic.twitter.com/3KZtpcLESE