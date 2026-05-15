Украинец из Динамо попал в мировой рейтинг по важному показателю
Михавко стал одним из лучших молодых защитников по проценту выигранных единоборств
20-летний украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко вошел в ТОП-5 престижного рейтинга Международного центра спортивных исследований (CIES).
По показателю выигранных верховых единоборств на своей трети поля украинец занимает четвертое место в мире среди центральных защитников в возрасте до 23 лет. Михавко выиграл 81,3% воздушных дуэлей.
В текущем сезоне Тарас сыграл в составе «Динамо» 37 матчей и забил пять мячей. Интерес к услугам молодого украинского защитника проявляют топ-клубы Англии, Германии и Италии.
Best U2⃣3⃣ centre backs in aerial play 🌐 as per % of own third's aerial duels won (@impect_official)— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 12, 2026
🥇 #LeopoldQuerfeld 🇦🇹 83.9%
🥈 #TiagoGabriel 🇵🇹 82.4%
🥉 #AureleAmenda 🇨🇭 81.8%#Mykhavko 🇺🇦 #Mitchell 🇨🇷 #Vuskovic 🇭🇷 #DiLollo 🇦🇷 #Sow 🇨🇭 #Vallejos 🇵🇾 #Espigares 🇪🇸 pic.twitter.com/3KZtpcLESE
