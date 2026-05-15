  4. Украинец из Динамо попал в мировой рейтинг по важному показателю
15 мая 2026, 16:54
Украинец из Динамо попал в мировой рейтинг по важному показателю

Михавко стал одним из лучших молодых защитников по проценту выигранных единоборств

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

20-летний украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко вошел в ТОП-5 престижного рейтинга Международного центра спортивных исследований (CIES).

По показателю выигранных верховых единоборств на своей трети поля украинец занимает четвертое место в мире среди центральных защитников в возрасте до 23 лет. Михавко выиграл 81,3% воздушных дуэлей.

В текущем сезоне Тарас сыграл в составе «Динамо» 37 матчей и забил пять мячей. Интерес к услугам молодого украинского защитника проявляют топ-клубы Англии, Германии и Италии.

Андрей Плыгун Источник: CIES
Молодец, дай Бог чтобы у него вышло всё и центр обороны сборной будет Забарный-Михавко. 
