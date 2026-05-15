Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «В Динамо сделают все для Ярмоленко». Гоменюк – о предстоящем туре УПЛ
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 16:41 | Обновлено 15 мая 2026, 16:51
1247
2

«В Динамо сделают все для Ярмоленко». Гоменюк – о предстоящем туре УПЛ

Экс-форвард сборной Украины считает, что существенных изменений в турнирной таблице не произойдет

15 мая 2026, 16:41 | Обновлено 15 мая 2026, 16:51
1247
2 Comments
«В Динамо сделают все для Ярмоленко». Гоменюк – о предстоящем туре УПЛ
Динамо. Андрей Ярмоленко

Завтра, 16 мая, в украинской Премьер-лиге матчами «Металлист 1925» – «Эпицентр» и «Полтава» – «Динамо» стартует предпоследний, 29-й тур. В чемпионате осталось закрыть немного вопросов. В частности, кто станет серебряным и бронзовым призером, а также, кто составит компанию «Руху» в переходных матчах.

На эти темы сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с бывшим нападающим «Таврии», «Днепра», «Арсенала», «Металлиста» и сборной Украины Владимиром Гоменюком.

– Владимир, как это удивительно не звучит, но центральный матч тура «Кудровка» – ЛНЗ. Вы согласны?
– Вполне (улыбается). Этим командам, наверное наибольше нужны победы. Только для черкащан это может быть очередной шаг к серебряным медалям, а для новичка УПЛ шанс выбраться из переходных матчей.

– И каковы ваши ожидания?
– ЛНЗ на бумаге фаворит, но это один поединок, словно кубковый, в котором может произойти все, что угодно. Я даже затрудняюсь спрогнозировать исход этого противостояния. Верю, что это будет интересная и напряженная игра.

– У «Полесья» есть шансы обойти ЛНЗ в борьбе за второе место?
– Есть, но они не велики. Не все зависит от житомирян. Я если честно, был немного расстроен поражением «Полесья» от «Эпицентра», поскольку считаю команду Руслана Ротаня, не в обиду ЛНЗ, более подходящим кандидатом на второе место, учитывая кадровый потенциал и саму игру, демонстрируемую житомирским коллективом. Но таков футбол, подопечные Виталия Пономарева вовремя воспользовались промахом конкурента.

– «Эпицентр» удивил?
– Нет. С первых туров было видно, что этот новичок не будет стоять на вылете, в отличие от «Полтавы». У Сергея Нагорняка сбалансированный коллектив, они хорошо играют в атаку. По результативности они выделяются среди соперников из нижней части турнирной таблицы. При хорошем настроении они могут удачно сыграть с любым оппонентом.

– На третье место еще претендует и «Динамо», отставая от «Полесья» на четыре очка за два тура до финиша.
– Не вижу смысла рассматривать этот вариант. Уверен, что как минимум одну игру из двух житомиряне выиграют. У них в соперниках, по большому счету, не мотивированные «Заря» и «Рух». Поэтому выше четвертого места «Динамо» точно не поднимается.

– Однако команде Игоря Костюка очень нужно победить «Полтаву», чтобы иметь запас над конкурентами, которые идут позади. Не так ли?
– Мне почему-то кажется, что динамовцы сделают все, чтобы помочь Ярмоленко стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Думаю, Андрей Николаевич и сам понимает, что за две игры забить три мяча реально. Легендарный футболист «Динамо» на это заслужил.

– С этим понятно, а каким, на ваш взгляд, будет расклад внизу турнирной таблицы?
– Думаю, что так все и останется. Я не представляю, чтобы «Кудровка» взяла максимум в матчах с ЛНЗ и «Динамо».

УПЛ. 29-й тур

16.05.26

«Металлист 1925» – «Эпицентр» – 13:00

«Полтава» – «Динамо» – 13:00

17.05.26

«Кривбасс» – «Шахтер» – 13:00

«Рух» – «Александрия» – 13:00

«Колос» – «Оболонь» – 15:30

«Карпаты» – «Верес» – 18:00

18.05.26

«Заря» – «Полесье» – 13:00

«Кудровка» – ЛНЗ – 13:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 28-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 28 21 6 1 68 - 18 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 69
2 ЛНЗ 28 17 6 5 38 - 16 18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 57
3 Полесье 28 17 4 7 49 - 21 18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 55
4 Динамо Киев 28 15 6 7 61 - 34 16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 51
5 Кривбасс 28 13 8 7 50 - 42 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 47
6 Металлист 1925 28 12 11 5 34 - 18 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 47
7 Колос Ковалевка 28 12 10 6 29 - 23 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 46
8 Заря 28 11 9 8 40 - 35 18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 42
9 Карпаты Львов 28 9 11 8 37 - 29 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 38
10 Верес 28 7 10 11 26 - 37 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес 31
11 Эпицентр 28 8 6 14 35 - 44 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 30
12 Оболонь 28 6 10 12 26 - 48 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 28
13 Кудровка 28 6 7 15 29 - 45 18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 25
14 Рух Львов 28 6 3 19 19 - 46 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 21
15 Александрия 28 2 7 19 20 - 56 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес 13
16 Полтава 28 2 6 20 23 - 72 16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 12
Полная таблица

По теме:
Металлист 1925 – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«На футболке написали Сидорчук». Федорчук – о том, чего не играл в сборной
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Эпицентр
Владимир Гоменюк ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Виталий Пономарев Руслан Ротань Динамо Киев Игорь Костюк Андрей Ярмоленко Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк Полтава Рух Львов Заря Луганск сборная Украины по футболу Металлист Харьков Таврия Симферополь статьи эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 15 мая 2026, 01:35 80
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме

Элина в трех сетах одержала победу над Игой и поборется за трофей с Коко Гауфф

Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Футбол | 15 мая 2026, 08:54 2
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное

Андрей рассказал, что мог попасть в тренерский штаб сборной Украины во время работы Шевченко

Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Футбол | 15.05.2026, 12:40
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Легенда Металлиста бросил сборную ради клубной работы
Футбол | 15.05.2026, 16:18
Легенда Металлиста бросил сборную ради клубной работы
Легенда Металлиста бросил сборную ради клубной работы
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Теннис | 14.05.2026, 21:01
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Полтаве должен только Ярмола забивать. Вот пусть и покажут комбинации.
Ответить
0
Зроблять все для дирмоленка,а Полтава зробить все для дірочки 👉👌
Ответить
-1
Популярные новости
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Футбол
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 29
Футбол
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 11
Теннис
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
13.05.2026, 18:29
Футбол
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
14.05.2026, 04:42 2
Бокс
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем