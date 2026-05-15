«В Динамо сделают все для Ярмоленко». Гоменюк – о предстоящем туре УПЛ

Завтра, 16 мая, в украинской Премьер-лиге матчами «Металлист 1925» – «Эпицентр» и «Полтава» – «Динамо» стартует предпоследний, 29-й тур. В чемпионате осталось закрыть немного вопросов. В частности, кто станет серебряным и бронзовым призером, а также, кто составит компанию «Руху» в переходных матчах.

На эти темы сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с бывшим нападающим «Таврии», «Днепра», «Арсенала», «Металлиста» и сборной Украины Владимиром Гоменюком.

– Владимир, как это удивительно не звучит, но центральный матч тура «Кудровка» – ЛНЗ. Вы согласны?

– Вполне (улыбается). Этим командам, наверное наибольше нужны победы. Только для черкащан это может быть очередной шаг к серебряным медалям, а для новичка УПЛ шанс выбраться из переходных матчей.

– И каковы ваши ожидания?

– ЛНЗ на бумаге фаворит, но это один поединок, словно кубковый, в котором может произойти все, что угодно. Я даже затрудняюсь спрогнозировать исход этого противостояния. Верю, что это будет интересная и напряженная игра.

– У «Полесья» есть шансы обойти ЛНЗ в борьбе за второе место?

– Есть, но они не велики. Не все зависит от житомирян. Я если честно, был немного расстроен поражением «Полесья» от «Эпицентра», поскольку считаю команду Руслана Ротаня, не в обиду ЛНЗ, более подходящим кандидатом на второе место, учитывая кадровый потенциал и саму игру, демонстрируемую житомирским коллективом. Но таков футбол, подопечные Виталия Пономарева вовремя воспользовались промахом конкурента.

– «Эпицентр» удивил?

– Нет. С первых туров было видно, что этот новичок не будет стоять на вылете, в отличие от «Полтавы». У Сергея Нагорняка сбалансированный коллектив, они хорошо играют в атаку. По результативности они выделяются среди соперников из нижней части турнирной таблицы. При хорошем настроении они могут удачно сыграть с любым оппонентом.

– На третье место еще претендует и «Динамо», отставая от «Полесья» на четыре очка за два тура до финиша.

– Не вижу смысла рассматривать этот вариант. Уверен, что как минимум одну игру из двух житомиряне выиграют. У них в соперниках, по большому счету, не мотивированные «Заря» и «Рух». Поэтому выше четвертого места «Динамо» точно не поднимается.

– Однако команде Игоря Костюка очень нужно победить «Полтаву», чтобы иметь запас над конкурентами, которые идут позади. Не так ли?

– Мне почему-то кажется, что динамовцы сделают все, чтобы помочь Ярмоленко стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Думаю, Андрей Николаевич и сам понимает, что за две игры забить три мяча реально. Легендарный футболист «Динамо» на это заслужил.

– С этим понятно, а каким, на ваш взгляд, будет расклад внизу турнирной таблицы?

– Думаю, что так все и останется. Я не представляю, чтобы «Кудровка» взяла максимум в матчах с ЛНЗ и «Динамо».

УПЛ. 29-й тур

16.05.26

«Металлист 1925» – «Эпицентр» – 13:00

«Полтава» – «Динамо» – 13:00

17.05.26

«Кривбасс» – «Шахтер» – 13:00

«Рух» – «Александрия» – 13:00

«Колос» – «Оболонь» – 15:30

«Карпаты» – «Верес» – 18:00

18.05.26

«Заря» – «Полесье» – 13:00

«Кудровка» – ЛНЗ – 13:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 28-го тура