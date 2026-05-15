«В Динамо сделают все для Ярмоленко». Гоменюк – о предстоящем туре УПЛ
Экс-форвард сборной Украины считает, что существенных изменений в турнирной таблице не произойдет
Завтра, 16 мая, в украинской Премьер-лиге матчами «Металлист 1925» – «Эпицентр» и «Полтава» – «Динамо» стартует предпоследний, 29-й тур. В чемпионате осталось закрыть немного вопросов. В частности, кто станет серебряным и бронзовым призером, а также, кто составит компанию «Руху» в переходных матчах.
На эти темы сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с бывшим нападающим «Таврии», «Днепра», «Арсенала», «Металлиста» и сборной Украины Владимиром Гоменюком.
– Владимир, как это удивительно не звучит, но центральный матч тура «Кудровка» – ЛНЗ. Вы согласны?
– Вполне (улыбается). Этим командам, наверное наибольше нужны победы. Только для черкащан это может быть очередной шаг к серебряным медалям, а для новичка УПЛ шанс выбраться из переходных матчей.
– И каковы ваши ожидания?
– ЛНЗ на бумаге фаворит, но это один поединок, словно кубковый, в котором может произойти все, что угодно. Я даже затрудняюсь спрогнозировать исход этого противостояния. Верю, что это будет интересная и напряженная игра.
– У «Полесья» есть шансы обойти ЛНЗ в борьбе за второе место?
– Есть, но они не велики. Не все зависит от житомирян. Я если честно, был немного расстроен поражением «Полесья» от «Эпицентра», поскольку считаю команду Руслана Ротаня, не в обиду ЛНЗ, более подходящим кандидатом на второе место, учитывая кадровый потенциал и саму игру, демонстрируемую житомирским коллективом. Но таков футбол, подопечные Виталия Пономарева вовремя воспользовались промахом конкурента.
– «Эпицентр» удивил?
– Нет. С первых туров было видно, что этот новичок не будет стоять на вылете, в отличие от «Полтавы». У Сергея Нагорняка сбалансированный коллектив, они хорошо играют в атаку. По результативности они выделяются среди соперников из нижней части турнирной таблицы. При хорошем настроении они могут удачно сыграть с любым оппонентом.
– На третье место еще претендует и «Динамо», отставая от «Полесья» на четыре очка за два тура до финиша.
– Не вижу смысла рассматривать этот вариант. Уверен, что как минимум одну игру из двух житомиряне выиграют. У них в соперниках, по большому счету, не мотивированные «Заря» и «Рух». Поэтому выше четвертого места «Динамо» точно не поднимается.
– Однако команде Игоря Костюка очень нужно победить «Полтаву», чтобы иметь запас над конкурентами, которые идут позади. Не так ли?
– Мне почему-то кажется, что динамовцы сделают все, чтобы помочь Ярмоленко стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Думаю, Андрей Николаевич и сам понимает, что за две игры забить три мяча реально. Легендарный футболист «Динамо» на это заслужил.
– С этим понятно, а каким, на ваш взгляд, будет расклад внизу турнирной таблицы?
– Думаю, что так все и останется. Я не представляю, чтобы «Кудровка» взяла максимум в матчах с ЛНЗ и «Динамо».
УПЛ. 29-й тур
16.05.26
«Металлист 1925» – «Эпицентр» – 13:00
«Полтава» – «Динамо» – 13:00
17.05.26
«Кривбасс» – «Шахтер» – 13:00
«Рух» – «Александрия» – 13:00
«Колос» – «Оболонь» – 15:30
«Карпаты» – «Верес» – 18:00
18.05.26
«Заря» – «Полесье» – 13:00
«Кудровка» – ЛНЗ – 13:00
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 28-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|28
|21
|6
|1
|68 - 18
|17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк
|69
|2
|ЛНЗ
|28
|17
|6
|5
|38 - 16
|18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ
|57
|3
|Полесье
|28
|17
|4
|7
|49 - 21
|18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье
|55
|4
|Динамо Киев
|28
|15
|6
|7
|61 - 34
|16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря
|51
|5
|Кривбасс
|28
|13
|8
|7
|50 - 42
|17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов
|47
|6
|Металлист 1925
|28
|12
|11
|5
|34 - 18
|16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка
|47
|7
|Колос Ковалевка
|28
|12
|10
|6
|29 - 23
|17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ
|46
|8
|Заря
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк
|42
|9
|Карпаты Львов
|28
|9
|11
|8
|37 - 29
|17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов
|38
|10
|Верес
|28
|7
|10
|11
|26 - 37
|17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес
|31
|11
|Эпицентр
|28
|8
|6
|14
|35 - 44
|16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов
|30
|12
|Оболонь
|28
|6
|10
|12
|26 - 48
|17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава
|28
|13
|Кудровка
|28
|6
|7
|15
|29 - 45
|18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка
|25
|14
|Рух Львов
|28
|6
|3
|19
|19 - 46
|17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов
|21
|15
|Александрия
|28
|2
|7
|19
|20 - 56
|17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес
|13
|16
|Полтава
|28
|2
|6
|20
|23 - 72
|16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава
|12
