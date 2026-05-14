  «Он не закончит карьеру». Сабо – о потенциальном рекорде Ярмоленко
14 мая 2026, 17:51 | Обновлено 14 мая 2026, 18:38
Авторитетный в прошлом наставник очень хочет, чтобы легендарный динамовец переписал историю

В матче 28-го тура «Динамо» на своем поле обыграло «Колос» со счетом 2:1. Один из результативных ударов в этом поединке оказался на счету 36-летнего Андрея Ярмоленко, для которого этот мяч стал 122-м в Премьер-лиге. До рекорда Максима Шацких (124 гола) осталось два точных выстрела. Напомним, что на втором месте идет Сергей Ребров (123 мяча).

Сможет ли нынешний лидер «бело-синих», который после окончания текущего сезона собирается повесить бутсы на гвоздь, побить рекорд своего экс-одноклубника, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.

– По крайней мере, я очень хочу, чтобы Андрей вошел в историю, как лучший бомбардир чемпионатов Украины хотя бы потому, что это я его пригласил в «Динамо», – сказал Йожеф Йожефович. – В этом футболисте был виден потенциал.

В оставшихся двух матчах многое будет зависеть от главного тренера. Только он знает, в каком состоянии находится футболист, и сколько времени ему нужно быть на поле. Однако, учитывая факт того, что рекорд близок, можно где-то и помочь ветерану (улыбается). Опыт есть опыт. Он многое дает во время поединка.

Более того, что-то мне подсказывает, что Ярмоленко не закончит карьеру по окончании сезона. Он еще попробует поиграть. По крайней мере, сейчас, в свои 36, он выглядит одним из лучших в составе «Динамо».

От себя добавим, что в текущем чемпионате Андрею Ярмоленко, чтобы забить восемь мячей, понадобилось 884 минуты, что в среднем составляет 110 минут на один гол. Это второй после Матвея Пономаренко показатель. Нападающему «Динамо» для того, чтобы отличиться, нужна была 81 минута.

Скорее всего Ярмоленко на 122 голах закончит карьеру. Не хватит одного до второго места и двух до первого. 
