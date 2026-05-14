«Он не закончит карьеру». Сабо – о потенциальном рекорде Ярмоленко
Авторитетный в прошлом наставник очень хочет, чтобы легендарный динамовец переписал историю
В матче 28-го тура «Динамо» на своем поле обыграло «Колос» со счетом 2:1. Один из результативных ударов в этом поединке оказался на счету 36-летнего Андрея Ярмоленко, для которого этот мяч стал 122-м в Премьер-лиге. До рекорда Максима Шацких (124 гола) осталось два точных выстрела. Напомним, что на втором месте идет Сергей Ребров (123 мяча).
Сможет ли нынешний лидер «бело-синих», который после окончания текущего сезона собирается повесить бутсы на гвоздь, побить рекорд своего экс-одноклубника, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.
– По крайней мере, я очень хочу, чтобы Андрей вошел в историю, как лучший бомбардир чемпионатов Украины хотя бы потому, что это я его пригласил в «Динамо», – сказал Йожеф Йожефович. – В этом футболисте был виден потенциал.
В оставшихся двух матчах многое будет зависеть от главного тренера. Только он знает, в каком состоянии находится футболист, и сколько времени ему нужно быть на поле. Однако, учитывая факт того, что рекорд близок, можно где-то и помочь ветерану (улыбается). Опыт есть опыт. Он многое дает во время поединка.
Более того, что-то мне подсказывает, что Ярмоленко не закончит карьеру по окончании сезона. Он еще попробует поиграть. По крайней мере, сейчас, в свои 36, он выглядит одним из лучших в составе «Динамо».
От себя добавим, что в текущем чемпионате Андрею Ярмоленко, чтобы забить восемь мячей, понадобилось 884 минуты, что в среднем составляет 110 минут на один гол. Это второй после Матвея Пономаренко показатель. Нападающему «Динамо» для того, чтобы отличиться, нужна была 81 минута.
