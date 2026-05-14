Йожеф Сабо дал оценку победе Динамо над Колосом в день 99-летия клуба

Сегодня, 13 мая, в центральном матче 28-го тура УПЛ «Динамо» на своем поле в сложном для себя поединке обыграло «Колос» (2:1). На эту победу киевлян эксклюзивно для сайта Sport.ua отреагировал бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, вас убедила победа «Динамо» в день своего 99-летия?

– Что я могу сказать. Если бы в лучшие годы чемпионатов Украины за высокие места конкурировали Киев и Ковалевка, это был бы нонсенс (улыбается). Но сейчас совсем другие времена, в стране идет война, многие авторитетные украинские клубы или исчезли с футбольной карты страны, либо несут жалкое существование. Таковы сегодняшние реалии.

А что касается непосредственно самого матча, то, на мой взгляд, игра получилась. Динамовцы, видимо, серьезно настроились, так как в дебюте поединка забили два мяча. «Колос» же, судя по всему, разыгрался только после перерыва. Тем не менее, считаю, что «Динамо» победило заслуженно.

– Быстрые голы в первом тайме расслабили хозяев, учитывая, как развивались события во втором тайме?

– Я не знаю, что говорил в перерыве своим подопечным Игорь Костюк, но слова Руслана Костышина, видимо, повлияли на команду, поскольку «Колос», порой, превосходил «Динамо». Они забили гол, было еще пару моментов, но хорошо отыграл Руслан Нещерет.

– Динамовцам не хватало Матвея Пономаренко?

– Безусловно. И не только его. Шапаренко вышел только на замену, Бражко провел свой первый тайм после травмы. Но самое главное, что киевляне довели дело до заслуженной победы.

– До «Полесья», которое проиграло «Эпицентру» и опустилось на третье место, четыре очка. За два тура этот гандикап не отыграть?

– В принципе, можно. Однако, у «Полесья» соперники будут мало мотивированы, тем более, «Рух», который по заявлениям прессы прекратит сове существование после окончания сезона. Поэтому я не знаю, с какой мотивацией эта команда будет доигрывать чемпионат.

Для «Динамо» сейчас важно выиграть Кубок Украины, чтобы завершить сезон с трофеем и попасть в еврокубки. Поэтому итоговое место в УПЛ, если конечно, не чемпионство, уходит на второй план.