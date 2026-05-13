«Потеряли все, что могли». Саленко дал прогноз на матч Динамо – Колос

Сегодня, 13 мая в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского состоится центральный матч 28-го тура УПЛ, в котором встретятся «Динамо» и «Колос». В случае победы подопечные Игоря Костюка могут приблизиться к лидирующей тройке.

Но если возьмет команда Руслана Костышина, то она может обойти киевлян и выйти на четвертое место. Реально ли это, рассказал авторитетный в прошлом форвард Олег Саленко.

– Я этого не допускаю, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – В каком бы состоянии не находилось «Динамо», думаю, что в этой игре киевляне не оступятся. Уже и так потеряли все, что могли, куда больше. Дома при поддержке зрителей хозяева просто обязаны победить. Если футболист считает себя частью великого клуба, таких осечек допускать нельзя. Не буду громогласным, а поставлю на минимальную победу «бело-синих» – 1:0.

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 по ходу 28-го тура

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 27 20 6 1 65 - 17 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 66 2 Полесье 28 17 4 7 49 - 21 16.05.26 13:00 Заря - Полесье 12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 55 3 ЛНЗ 27 16 6 5 36 - 16 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 54 4 Динамо Киев 27 14 6 7 59 - 33 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 48 5 Кривбасс 28 13 8 7 50 - 42 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк 12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 47 6 Металлист 1925 28 12 11 5 34 - 18 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр 12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 47 7 Колос Ковалевка 27 12 10 5 28 - 21 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 46 8 Заря 28 11 9 8 40 - 35 16.05.26 13:00 Заря - Полесье 12.05.26 Александрия 1:2 Заря 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 27.04.26 Заря 2:0 Верес 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 42 9 Карпаты Львов 28 9 11 8 37 - 29 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес 12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 38 10 Верес 28 7 10 11 26 - 37 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес 12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Заря 2:0 Верес 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 31 11 Эпицентр 28 8 6 14 35 - 44 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр 12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 30 12 Оболонь 27 6 10 11 25 - 45 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 28 13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22 14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21 15 Александрия 28 2 7 19 20 - 56 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия 12.05.26 Александрия 1:2 Заря 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 13 16 Полтава 27 2 6 19 23 - 70 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 12 Полная таблица