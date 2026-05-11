  4. Олег Саленко дал расклад на предстоящий тур УПЛ
11 мая 2026, 19:05
Авторитетный в прошлом нападающий считает, что борьба на финише чемпионата будет ожесточенной

УПЛ. Полесье – Эпицентр

Только в воскресенье завершился 27-й тур в украинской Премьер-лиге, а уже завтра, 12 мая в нашем чемпионате начнется новый игровой день. О событиях, которые будут привлекать наибольшее внимание зрителей, сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным в прошлом нападающим «Динамо» Олегом Саленко.

– Олег, во вторник, 12 мая центральным матчем будет поединок «Эпицентр» – «Полесье»?
– Судя по всему, так и есть. «Полесье» вышло на второе место и уверен, хочет там остаться, поэтому любая потеря очков станет для подопечных Руслана Ротаня роковой, учитывая, что до конца чемпионата осталось три тура. В свою очередь и «Эпицентру» не мешало бы победить, чтобы обезопасить себя от попадания в зону переходных матчей.

– «Полесью» будет непросто?
– Без сомнения. Тем не менее, я все-таки отдаю предпочтение житомирской команде, так как класс ее исполнителей выше, чем у «Эпицентра». Весеннюю часть чемпионата «Полесье» проходит более стабильно.

– Кстати, в борьбе за второе место вы кому отдаете предпочтение?
– Снова-таки, «Полесью». Как показывает практика, ЛНЗ пока не созрел для серебряных медалей, уж очень много потерь было там, где их не должно было быть. Если обратиться к календарю оставшихся матчей, то он, в принципе, одинаковый для обоих конкурентов. Житомирянам предстоит сыграть с «Эпицентром», «Зарей» и «Рухом». А черкащанам – с «Полтавой», «Кудровкой» и «Оболонью». По большому счету в этих матчах можно брать максимум и тем и другим. Однако «Полесье» впереди на одно очко…

– «Полтава» уже вылетела. Компанию ей составит «Александрия» или у команды Владимира Шарана еще есть небольшой шанс зацепиться за зону переходных матчей?
– Мы возвращаемся в старые добрые времена (улыбается). Я не исключаю, что в матче «Александрия» – «Заря» все решится на месте. И можно предположить, что ключевым для команды Владимира Шарана может стать матч следующего тура как раз против «Руха».

– В поединке «Кудровка» – «Рух» может решиться, кто остается в зоне переходных матчей, а кто поборется за прямую прописку в элите?
– Думаю, да. Немаловажную роль в этом вопросе решают финансы, а они получше у львовской команды. Они хотят остаться, а в «Кудровке» понимают, что пока лучше играть в Первой лиге. Но то, что интрига будет, я в этом не сомневаюсь. Конкретно в этой игре я отдаю предпочтение «Руху», что, естественно, будет не на руку «Александрии».

– В среду, наибольшее внимание будет приковано к матчу «Динамо» – «Колос». Вы допускаете ситуацию, что киевляне могут оступиться и потерять не только четвертое место, но и скатиться на шестое?
– Не допускаю. В каком бы состоянии не находилось «Динамо», думаю, что в этой игре киевляне не оступятся. Уже и так потеряли все, что могли, куда больше. Дома при поддержке зрителей хозяева просто обязаны победить. Если футболист считает себя частью великого клуба, таких осечек допускать нельзя. Не буду громогласным, а поставлю на минимальную победу «бело-синих» – 1:0.

– Под руководством Игоря Костюка динамовцы в чемпионате провели уже 14 матчей. Вы увидели сдвиги к лучшему?
– Если Игорь Суркис доверит Игорю Костюку и дальше работать с первой командой, то тренеру необходимо полностью изменить комплектацию команды, сделав ставку на молодежь. Команда строится два года, но можно этот процесс ускорить, так как в «Динамо» есть неплохие футболисты. Важно правильно расставить приоритеты. Сейчас очень важно выиграть Кубок Украины, чтобы открылся путь в еврокубки, где также молодые футболисты могут почерпнуть для себя много полезного.

– Нынешний состав в следующем сезоне сможет бороться за более высокие места?
– Сможет. Почему нет? Нещерет, Михавко, Бражко, Яцик, Волошин, возможно, мой сын вернется в «Динамо». Этим ребятам по 21-24 года. Вокруг них и можно строить новую команду. У них уже есть определенный опыт, поэтому я не исключаю, что в следующем сезоне динамовцы смогут бросить вызов «Шахтеру», не говоря уже об ЛНЗ и «Полесье».

УПЛ. 28-й тур

12.05.26

«Александрия» – «Заря» – 13:00

«Эпицентр» – «Полесье» – 15:30

«Верес» – «Кривбасс» – 18:00

«Металлист 1925» – «Карпаты» – 18:00

13.05.26

«Кудровка» – «Рух» – 13:00

«Динамо» – «Колос» – 15:30

ЛНЗ – «Полтава» – 15:30

«Шахтер» – «Оболонь» – 18:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 27-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 27 20 6 1 65 - 17 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 66
2 Полесье 27 17 4 6 47 - 18 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 55
3 ЛНЗ 27 16 6 5 36 - 16 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 54
4 Динамо Киев 27 14 6 7 59 - 33 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 48
5 Металлист 1925 27 12 10 5 32 - 16 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 46
6 Колос Ковалевка 27 12 10 5 28 - 21 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 46
7 Кривбасс 27 12 8 7 47 - 41 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 44
8 Заря 27 10 9 8 38 - 34 12.05.26 13:00 Александрия - Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 39
9 Карпаты Львов 27 9 10 8 35 - 27 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 37
10 Верес 27 7 10 10 25 - 34 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 31
11 Оболонь 27 6 10 11 25 - 45 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 28
12 Эпицентр 27 7 6 14 32 - 42 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 27
13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22
14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21
15 Александрия 27 2 7 18 19 - 54 12.05.26 13:00 Александрия - Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 13
16 Полтава 27 2 6 19 23 - 70 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 12
Олег Саленко Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Динамо Киев Руслан Ротань Игорь Костюк Игорь Суркис Заря Луганск Колос Ковалевка Полтава Александрия Рух Львов Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский Руслан Нещерет Владимир Бражко Александр Яцык Назар Волошин (Динамо) Роман Саленко Владимир Шаран
Оцените материал
«Металлист 1925» – «Карпаты»  i  «Динамо» – «Колос» 
