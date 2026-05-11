Олег Саленко дал расклад на предстоящий тур УПЛ

Только в воскресенье завершился 27-й тур в украинской Премьер-лиге, а уже завтра, 12 мая в нашем чемпионате начнется новый игровой день. О событиях, которые будут привлекать наибольшее внимание зрителей, сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным в прошлом нападающим «Динамо» Олегом Саленко.

– Олег, во вторник, 12 мая центральным матчем будет поединок «Эпицентр» – «Полесье»?

– Судя по всему, так и есть. «Полесье» вышло на второе место и уверен, хочет там остаться, поэтому любая потеря очков станет для подопечных Руслана Ротаня роковой, учитывая, что до конца чемпионата осталось три тура. В свою очередь и «Эпицентру» не мешало бы победить, чтобы обезопасить себя от попадания в зону переходных матчей.

– «Полесью» будет непросто?

– Без сомнения. Тем не менее, я все-таки отдаю предпочтение житомирской команде, так как класс ее исполнителей выше, чем у «Эпицентра». Весеннюю часть чемпионата «Полесье» проходит более стабильно.

– Кстати, в борьбе за второе место вы кому отдаете предпочтение?

– Снова-таки, «Полесью». Как показывает практика, ЛНЗ пока не созрел для серебряных медалей, уж очень много потерь было там, где их не должно было быть. Если обратиться к календарю оставшихся матчей, то он, в принципе, одинаковый для обоих конкурентов. Житомирянам предстоит сыграть с «Эпицентром», «Зарей» и «Рухом». А черкащанам – с «Полтавой», «Кудровкой» и «Оболонью». По большому счету в этих матчах можно брать максимум и тем и другим. Однако «Полесье» впереди на одно очко…

– «Полтава» уже вылетела. Компанию ей составит «Александрия» или у команды Владимира Шарана еще есть небольшой шанс зацепиться за зону переходных матчей?

– Мы возвращаемся в старые добрые времена (улыбается). Я не исключаю, что в матче «Александрия» – «Заря» все решится на месте. И можно предположить, что ключевым для команды Владимира Шарана может стать матч следующего тура как раз против «Руха».

– В поединке «Кудровка» – «Рух» может решиться, кто остается в зоне переходных матчей, а кто поборется за прямую прописку в элите?

– Думаю, да. Немаловажную роль в этом вопросе решают финансы, а они получше у львовской команды. Они хотят остаться, а в «Кудровке» понимают, что пока лучше играть в Первой лиге. Но то, что интрига будет, я в этом не сомневаюсь. Конкретно в этой игре я отдаю предпочтение «Руху», что, естественно, будет не на руку «Александрии».

– В среду, наибольшее внимание будет приковано к матчу «Динамо» – «Колос». Вы допускаете ситуацию, что киевляне могут оступиться и потерять не только четвертое место, но и скатиться на шестое?

– Не допускаю. В каком бы состоянии не находилось «Динамо», думаю, что в этой игре киевляне не оступятся. Уже и так потеряли все, что могли, куда больше. Дома при поддержке зрителей хозяева просто обязаны победить. Если футболист считает себя частью великого клуба, таких осечек допускать нельзя. Не буду громогласным, а поставлю на минимальную победу «бело-синих» – 1:0.

– Под руководством Игоря Костюка динамовцы в чемпионате провели уже 14 матчей. Вы увидели сдвиги к лучшему?

– Если Игорь Суркис доверит Игорю Костюку и дальше работать с первой командой, то тренеру необходимо полностью изменить комплектацию команды, сделав ставку на молодежь. Команда строится два года, но можно этот процесс ускорить, так как в «Динамо» есть неплохие футболисты. Важно правильно расставить приоритеты. Сейчас очень важно выиграть Кубок Украины, чтобы открылся путь в еврокубки, где также молодые футболисты могут почерпнуть для себя много полезного.

– Нынешний состав в следующем сезоне сможет бороться за более высокие места?

– Сможет. Почему нет? Нещерет, Михавко, Бражко, Яцик, Волошин, возможно, мой сын вернется в «Динамо». Этим ребятам по 21-24 года. Вокруг них и можно строить новую команду. У них уже есть определенный опыт, поэтому я не исключаю, что в следующем сезоне динамовцы смогут бросить вызов «Шахтеру», не говоря уже об ЛНЗ и «Полесье».

УПЛ. 28-й тур

12.05.26

«Александрия» – «Заря» – 13:00

«Эпицентр» – «Полесье» – 15:30

«Верес» – «Кривбасс» – 18:00

«Металлист 1925» – «Карпаты» – 18:00

13.05.26

«Кудровка» – «Рух» – 13:00

«Динамо» – «Колос» – 15:30

ЛНЗ – «Полтава» – 15:30

«Шахтер» – «Оболонь» – 18:00

