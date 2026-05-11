Олег Саленко дал расклад на предстоящий тур УПЛ
Авторитетный в прошлом нападающий считает, что борьба на финише чемпионата будет ожесточенной
Только в воскресенье завершился 27-й тур в украинской Премьер-лиге, а уже завтра, 12 мая в нашем чемпионате начнется новый игровой день. О событиях, которые будут привлекать наибольшее внимание зрителей, сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным в прошлом нападающим «Динамо» Олегом Саленко.
– Олег, во вторник, 12 мая центральным матчем будет поединок «Эпицентр» – «Полесье»?
– Судя по всему, так и есть. «Полесье» вышло на второе место и уверен, хочет там остаться, поэтому любая потеря очков станет для подопечных Руслана Ротаня роковой, учитывая, что до конца чемпионата осталось три тура. В свою очередь и «Эпицентру» не мешало бы победить, чтобы обезопасить себя от попадания в зону переходных матчей.
– «Полесью» будет непросто?
– Без сомнения. Тем не менее, я все-таки отдаю предпочтение житомирской команде, так как класс ее исполнителей выше, чем у «Эпицентра». Весеннюю часть чемпионата «Полесье» проходит более стабильно.
– Кстати, в борьбе за второе место вы кому отдаете предпочтение?
– Снова-таки, «Полесью». Как показывает практика, ЛНЗ пока не созрел для серебряных медалей, уж очень много потерь было там, где их не должно было быть. Если обратиться к календарю оставшихся матчей, то он, в принципе, одинаковый для обоих конкурентов. Житомирянам предстоит сыграть с «Эпицентром», «Зарей» и «Рухом». А черкащанам – с «Полтавой», «Кудровкой» и «Оболонью». По большому счету в этих матчах можно брать максимум и тем и другим. Однако «Полесье» впереди на одно очко…
– «Полтава» уже вылетела. Компанию ей составит «Александрия» или у команды Владимира Шарана еще есть небольшой шанс зацепиться за зону переходных матчей?
– Мы возвращаемся в старые добрые времена (улыбается). Я не исключаю, что в матче «Александрия» – «Заря» все решится на месте. И можно предположить, что ключевым для команды Владимира Шарана может стать матч следующего тура как раз против «Руха».
– В поединке «Кудровка» – «Рух» может решиться, кто остается в зоне переходных матчей, а кто поборется за прямую прописку в элите?
– Думаю, да. Немаловажную роль в этом вопросе решают финансы, а они получше у львовской команды. Они хотят остаться, а в «Кудровке» понимают, что пока лучше играть в Первой лиге. Но то, что интрига будет, я в этом не сомневаюсь. Конкретно в этой игре я отдаю предпочтение «Руху», что, естественно, будет не на руку «Александрии».
– В среду, наибольшее внимание будет приковано к матчу «Динамо» – «Колос». Вы допускаете ситуацию, что киевляне могут оступиться и потерять не только четвертое место, но и скатиться на шестое?
– Не допускаю. В каком бы состоянии не находилось «Динамо», думаю, что в этой игре киевляне не оступятся. Уже и так потеряли все, что могли, куда больше. Дома при поддержке зрителей хозяева просто обязаны победить. Если футболист считает себя частью великого клуба, таких осечек допускать нельзя. Не буду громогласным, а поставлю на минимальную победу «бело-синих» – 1:0.
– Под руководством Игоря Костюка динамовцы в чемпионате провели уже 14 матчей. Вы увидели сдвиги к лучшему?
– Если Игорь Суркис доверит Игорю Костюку и дальше работать с первой командой, то тренеру необходимо полностью изменить комплектацию команды, сделав ставку на молодежь. Команда строится два года, но можно этот процесс ускорить, так как в «Динамо» есть неплохие футболисты. Важно правильно расставить приоритеты. Сейчас очень важно выиграть Кубок Украины, чтобы открылся путь в еврокубки, где также молодые футболисты могут почерпнуть для себя много полезного.
– Нынешний состав в следующем сезоне сможет бороться за более высокие места?
– Сможет. Почему нет? Нещерет, Михавко, Бражко, Яцик, Волошин, возможно, мой сын вернется в «Динамо». Этим ребятам по 21-24 года. Вокруг них и можно строить новую команду. У них уже есть определенный опыт, поэтому я не исключаю, что в следующем сезоне динамовцы смогут бросить вызов «Шахтеру», не говоря уже об ЛНЗ и «Полесье».
УПЛ. 28-й тур
12.05.26
«Александрия» – «Заря» – 13:00
«Эпицентр» – «Полесье» – 15:30
«Верес» – «Кривбасс» – 18:00
«Металлист 1925» – «Карпаты» – 18:00
13.05.26
«Кудровка» – «Рух» – 13:00
«Динамо» – «Колос» – 15:30
ЛНЗ – «Полтава» – 15:30
«Шахтер» – «Оболонь» – 18:00
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 27-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|27
|20
|6
|1
|65 - 17
|13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье
|66
|2
|Полесье
|27
|17
|4
|6
|47 - 18
|12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье
|55
|3
|ЛНЗ
|27
|16
|6
|5
|36 - 16
|13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк
|54
|4
|Динамо Киев
|27
|14
|6
|7
|59 - 33
|13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев
|48
|5
|Металлист 1925
|27
|12
|10
|5
|32 - 16
|12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес
|46
|6
|Колос Ковалевка
|27
|12
|10
|5
|28 - 21
|13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка
|46
|7
|Кривбасс
|27
|12
|8
|7
|47 - 41
|12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс
|44
|8
|Заря
|27
|10
|9
|8
|38 - 34
|12.05.26 13:00 Александрия - Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря
|39
|9
|Карпаты Львов
|27
|9
|10
|8
|35 - 27
|12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия
|37
|10
|Верес
|27
|7
|10
|10
|25 - 34
|12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес
|31
|11
|Оболонь
|27
|6
|10
|11
|25 - 45
|13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь
|28
|12
|Эпицентр
|27
|7
|6
|14
|32 - 42
|12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр
|27
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27 - 44
|13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс
|22
|14
|Рух Львов
|27
|6
|3
|18
|18 - 44
|13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка
|21
|15
|Александрия
|27
|2
|7
|18
|19 - 54
|12.05.26 13:00 Александрия - Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия
|13
|16
|Полтава
|27
|2
|6
|19
|23 - 70
|13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье
|12
