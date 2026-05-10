Александр БАБИЧ: «Шахтер в нынешнем чемпионате был вне конкуренции»
Известный отечественный тренер подвел итого прошедшего тура в украинской Премьер-лиге
Прошедший, 27-й тур в УПЛ дал ответ на два вопроса: «Шахтер» в год своего 90-летия стал обладателем золотых медалей, а «Полтава» оказалась первой командой, которая напрямую покинула элитный дивизион.
О наиболее интересных событиях уходящего уик-энда сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным тренером Александром Бабичем.
– Александр Александрович, за три тура до окончания чемпионата мы можем констатировать два факта: «Шахтер» – чемпион, а «Полтава» – первый неудачник УПЛ. Все по делу?
– Без сомнения. На данный момент «Шахтер» имеет самый классный и самый сильный состав. Донецкая команда заслуженно стала лучшей командой страны. А что касается «Полтавы», то и здесь все закономерно. Мы видели, что по ходу чемпионата новичок элиты не был в полной мере готов к такому вызову. Но это опыт, история ФК «Полтавы», которая, верю, что после такого года в УПЛ сделает правильные выводы и будет снова стремиться быть среди лучших клубов страны.
– ЛНЗ априори не мог конкурировать с «Шахтером»?
– Будем откровенны, что так и есть. Честь и хвала черкащанам, что они в очных матчах были лучше «горняков», однако чемпионат состоит из 30-ти туров, а на такой путь команде Виталия Пономарева явно не хватило ресурсов. Мастерства и опыта было недостаточно, чтобы на равных пройти всю дистанцию.
– Последними осечками ЛНЗ воспользовалось «Полесье», которое за три тура до финиша чемпиона вышло на второе место. Теперь житомиряне фавориты в этой борьбе?
– Я бы не был столь однозначен в этом вопросе. На мой взгляд, календарь оставшихся матчей полегче у ЛНЗ. Думаю, что обладатель серебряных медалей выясниться только в последнем туре. И это будет интересно для зрителей.
– Каким будет ваш прогноз на эту борьбу?
– На мой взгляд, вторым будет ЛНЗ, и только третьим – «Полесье».
– Непривычно говорить о том, кто займет четвертое место, в контексте того, что там находится «Динамо»?
– Конечно, не привычно. Буду откровенен, но я думал, что весной киевляне наберут и таки войдут в тройку призеров. Однако на итоговых результатах команды сказалась смена главного тренера и существенное омоложение состава. Уж очень много было потеряно в осенней части чемпионата. И действительно, борьба за четвертое место также обещает быть жаркой.
– Следующий тур в этом плане станет определяющим, в котором встретятся «Динамо» и «Колос»?
– 100 процентов. Мяч на стороне «Динамо», так как они имеют некоторое преимущество в очках. Однако в случае ничьей, на четвертое место может выскочить «Металлист 1925». Пусть это и прозвучит смешно, но для киевлян предстоящий поединок будет «золотым». Я не представляю, чтобы «Динамо» оказалось, допустим, на шестом месте.
– Ничья «Руха» и «Вереса» в какой-то мере стала определяющей для обеих клубов. Ровенчане уже не попадут в переходные матчи, а львовяне не вылетят напрямую. Эти команды имели это ввиду, играя очный поединок?
– Могу сказать, что до 70-й минуты было немало опасных моментов у обеих ворот, каждый из соперников хотел победить, однако под занавес встречи «Рух» и «Верес» начали играть более закрыто, перестраховываться. Не сомневаюсь, что эту ничью соперники держали в голове. Стратегически такой результат, без сомнения, пошел в копилку обеим командам.
– Каким будет ваш прогноз на четыре последних места?
– Я сомневаюсь, что в нижней части турнирной таблицы будут большие изменения. С «Полтавой» вопрос закрыт, уверен, что и «Александрия» окажется в зоне вылета. Хотя в матче с «Полесьем» я увидел проблески той игры, которую может демонстрировать эта команда. Но уже поздно. Результата нет, все смотрят в турнирную таблицу.
Что касается коллективов, которые окажутся в зоне переходных матчей, то здесь вряд ли «Кудровка», и особенно «Рух» смогут повлиять на итоговое распределение мест в турнирной таблице. Отыграть аутсайдеру пять очков за три тура до финиша, не вижу возможным.
УПЛ. 27-й тур
08.05.26
«Кривбасс» – «Карпаты» – 1:0
«Колос» – «Кудровка» – 1:0
«Полесье» – «Александрия» – 2:1
09.05.26
«Рух» – «Верес» – 0:0
ЛНЗ – «Динамо» – 0:0
«Заря» – «Металлист 1925» – 1:1
«Оболонь» – «Эпицентр» – 2:2
10.05.26
«Полтава» – «Шахтер» – 0:4
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 27-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|27
|20
|6
|1
|65 - 17
|13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье
|66
|2
|Полесье
|27
|17
|4
|6
|47 - 18
|12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье
|55
|3
|ЛНЗ
|27
|16
|6
|5
|36 - 16
|13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк
|54
|4
|Динамо Киев
|27
|14
|6
|7
|59 - 33
|13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев
|48
|5
|Металлист 1925
|27
|12
|10
|5
|32 - 16
|12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес
|46
|6
|Колос Ковалевка
|27
|12
|10
|5
|28 - 21
|13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка
|46
|7
|Кривбасс
|27
|12
|8
|7
|47 - 41
|12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс
|44
|8
|Заря
|27
|10
|9
|8
|38 - 34
|12.05.26 13:00 Александрия - Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря
|39
|9
|Карпаты Львов
|27
|9
|10
|8
|35 - 27
|12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия
|37
|10
|Верес
|27
|7
|10
|10
|25 - 34
|12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес
|31
|11
|Оболонь
|27
|6
|10
|11
|25 - 45
|13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь
|28
|12
|Эпицентр
|27
|7
|6
|14
|32 - 42
|12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр
|27
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27 - 44
|13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс
|22
|14
|Рух Львов
|27
|6
|3
|18
|18 - 44
|13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка
|21
|15
|Александрия
|27
|2
|7
|18
|19 - 54
|12.05.26 13:00 Александрия - Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия
|13
|16
|Полтава
|27
|2
|6
|19
|23 - 70
|13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье
|12
