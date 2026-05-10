  4. Александр БАБИЧ: «Шахтер в нынешнем чемпионате был вне конкуренции»
Украина. Премьер лига
Александр БАБИЧ: «Шахтер в нынешнем чемпионате был вне конкуренции»

Известный отечественный тренер подвел итого прошедшего тура в украинской Премьер-лиге

Прошедший, 27-й тур в УПЛ дал ответ на два вопроса: «Шахтер» в год своего 90-летия стал обладателем золотых медалей, а «Полтава» оказалась первой командой, которая напрямую покинула элитный дивизион.

О наиболее интересных событиях уходящего уик-энда сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным тренером Александром Бабичем.

– Александр Александрович, за три тура до окончания чемпионата мы можем констатировать два факта: «Шахтер» – чемпион, а «Полтава» – первый неудачник УПЛ. Все по делу?
– Без сомнения. На данный момент «Шахтер» имеет самый классный и самый сильный состав. Донецкая команда заслуженно стала лучшей командой страны. А что касается «Полтавы», то и здесь все закономерно. Мы видели, что по ходу чемпионата новичок элиты не был в полной мере готов к такому вызову. Но это опыт, история ФК «Полтавы», которая, верю, что после такого года в УПЛ сделает правильные выводы и будет снова стремиться быть среди лучших клубов страны.

– ЛНЗ априори не мог конкурировать с «Шахтером»?
– Будем откровенны, что так и есть. Честь и хвала черкащанам, что они в очных матчах были лучше «горняков», однако чемпионат состоит из 30-ти туров, а на такой путь команде Виталия Пономарева явно не хватило ресурсов. Мастерства и опыта было недостаточно, чтобы на равных пройти всю дистанцию.

– Последними осечками ЛНЗ воспользовалось «Полесье», которое за три тура до финиша чемпиона вышло на второе место. Теперь житомиряне фавориты в этой борьбе?
– Я бы не был столь однозначен в этом вопросе. На мой взгляд, календарь оставшихся матчей полегче у ЛНЗ. Думаю, что обладатель серебряных медалей выясниться только в последнем туре. И это будет интересно для зрителей.

– Каким будет ваш прогноз на эту борьбу?
– На мой взгляд, вторым будет ЛНЗ, и только третьим – «Полесье».

– Непривычно говорить о том, кто займет четвертое место, в контексте того, что там находится «Динамо»?
– Конечно, не привычно. Буду откровенен, но я думал, что весной киевляне наберут и таки войдут в тройку призеров. Однако на итоговых результатах команды сказалась смена главного тренера и существенное омоложение состава. Уж очень много было потеряно в осенней части чемпионата. И действительно, борьба за четвертое место также обещает быть жаркой.

– Следующий тур в этом плане станет определяющим, в котором встретятся «Динамо» и «Колос»?
– 100 процентов. Мяч на стороне «Динамо», так как они имеют некоторое преимущество в очках. Однако в случае ничьей, на четвертое место может выскочить «Металлист 1925». Пусть это и прозвучит смешно, но для киевлян предстоящий поединок будет «золотым». Я не представляю, чтобы «Динамо» оказалось, допустим, на шестом месте.

– Ничья «Руха» и «Вереса» в какой-то мере стала определяющей для обеих клубов. Ровенчане уже не попадут в переходные матчи, а львовяне не вылетят напрямую. Эти команды имели это ввиду, играя очный поединок?
– Могу сказать, что до 70-й минуты было немало опасных моментов у обеих ворот, каждый из соперников хотел победить, однако под занавес встречи «Рух» и «Верес» начали играть более закрыто, перестраховываться. Не сомневаюсь, что эту ничью соперники держали в голове. Стратегически такой результат, без сомнения, пошел в копилку обеим командам.

– Каким будет ваш прогноз на четыре последних места?
– Я сомневаюсь, что в нижней части турнирной таблицы будут большие изменения. С «Полтавой» вопрос закрыт, уверен, что и «Александрия» окажется в зоне вылета. Хотя в матче с «Полесьем» я увидел проблески той игры, которую может демонстрировать эта команда. Но уже поздно. Результата нет, все смотрят в турнирную таблицу.

Что касается коллективов, которые окажутся в зоне переходных матчей, то здесь вряд ли «Кудровка», и особенно «Рух» смогут повлиять на итоговое распределение мест в турнирной таблице. Отыграть аутсайдеру пять очков за три тура до финиша, не вижу возможным.

УПЛ. 27-й тур

08.05.26

«Кривбасс» – «Карпаты» – 1:0

«Колос» – «Кудровка» – 1:0

«Полесье» – «Александрия» – 2:1

09.05.26

«Рух» – «Верес» – 0:0

ЛНЗ – «Динамо» – 0:0

«Заря» – «Металлист 1925» – 1:1

«Оболонь» – «Эпицентр» – 2:2

10.05.26

«Полтава» – «Шахтер» – 0:4

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 27-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 27 20 6 1 65 - 17 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 66
2 Полесье 27 17 4 6 47 - 18 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 55
3 ЛНЗ 27 16 6 5 36 - 16 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 54
4 Динамо Киев 27 14 6 7 59 - 33 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 48
5 Металлист 1925 27 12 10 5 32 - 16 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 46
6 Колос Ковалевка 27 12 10 5 28 - 21 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 46
7 Кривбасс 27 12 8 7 47 - 41 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 44
8 Заря 27 10 9 8 38 - 34 12.05.26 13:00 Александрия - Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 39
9 Карпаты Львов 27 9 10 8 35 - 27 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 37
10 Верес 27 7 10 10 25 - 34 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 31
11 Оболонь 27 6 10 11 25 - 45 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 28
12 Эпицентр 27 7 6 14 32 - 42 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 27
13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22
14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21
15 Александрия 27 2 7 18 19 - 54 12.05.26 13:00 Александрия - Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 13
16 Полтава 27 2 6 19 23 - 70 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 12
Капітан Очєвідность знову виповз..Видно,гроші закінчились..
