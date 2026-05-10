Александр БАБИЧ: «Шахтер в нынешнем чемпионате был вне конкуренции»

Прошедший, 27-й тур в УПЛ дал ответ на два вопроса: «Шахтер» в год своего 90-летия стал обладателем золотых медалей, а «Полтава» оказалась первой командой, которая напрямую покинула элитный дивизион.

О наиболее интересных событиях уходящего уик-энда сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным тренером Александром Бабичем.

– Александр Александрович, за три тура до окончания чемпионата мы можем констатировать два факта: «Шахтер» – чемпион, а «Полтава» – первый неудачник УПЛ. Все по делу?

– Без сомнения. На данный момент «Шахтер» имеет самый классный и самый сильный состав. Донецкая команда заслуженно стала лучшей командой страны. А что касается «Полтавы», то и здесь все закономерно. Мы видели, что по ходу чемпионата новичок элиты не был в полной мере готов к такому вызову. Но это опыт, история ФК «Полтавы», которая, верю, что после такого года в УПЛ сделает правильные выводы и будет снова стремиться быть среди лучших клубов страны.

– ЛНЗ априори не мог конкурировать с «Шахтером»?

– Будем откровенны, что так и есть. Честь и хвала черкащанам, что они в очных матчах были лучше «горняков», однако чемпионат состоит из 30-ти туров, а на такой путь команде Виталия Пономарева явно не хватило ресурсов. Мастерства и опыта было недостаточно, чтобы на равных пройти всю дистанцию.

– Последними осечками ЛНЗ воспользовалось «Полесье», которое за три тура до финиша чемпиона вышло на второе место. Теперь житомиряне фавориты в этой борьбе?

– Я бы не был столь однозначен в этом вопросе. На мой взгляд, календарь оставшихся матчей полегче у ЛНЗ. Думаю, что обладатель серебряных медалей выясниться только в последнем туре. И это будет интересно для зрителей.

– Каким будет ваш прогноз на эту борьбу?

– На мой взгляд, вторым будет ЛНЗ, и только третьим – «Полесье».

– Непривычно говорить о том, кто займет четвертое место, в контексте того, что там находится «Динамо»?

– Конечно, не привычно. Буду откровенен, но я думал, что весной киевляне наберут и таки войдут в тройку призеров. Однако на итоговых результатах команды сказалась смена главного тренера и существенное омоложение состава. Уж очень много было потеряно в осенней части чемпионата. И действительно, борьба за четвертое место также обещает быть жаркой.

– Следующий тур в этом плане станет определяющим, в котором встретятся «Динамо» и «Колос»?

– 100 процентов. Мяч на стороне «Динамо», так как они имеют некоторое преимущество в очках. Однако в случае ничьей, на четвертое место может выскочить «Металлист 1925». Пусть это и прозвучит смешно, но для киевлян предстоящий поединок будет «золотым». Я не представляю, чтобы «Динамо» оказалось, допустим, на шестом месте.

– Ничья «Руха» и «Вереса» в какой-то мере стала определяющей для обеих клубов. Ровенчане уже не попадут в переходные матчи, а львовяне не вылетят напрямую. Эти команды имели это ввиду, играя очный поединок?

– Могу сказать, что до 70-й минуты было немало опасных моментов у обеих ворот, каждый из соперников хотел победить, однако под занавес встречи «Рух» и «Верес» начали играть более закрыто, перестраховываться. Не сомневаюсь, что эту ничью соперники держали в голове. Стратегически такой результат, без сомнения, пошел в копилку обеим командам.

– Каким будет ваш прогноз на четыре последних места?

– Я сомневаюсь, что в нижней части турнирной таблицы будут большие изменения. С «Полтавой» вопрос закрыт, уверен, что и «Александрия» окажется в зоне вылета. Хотя в матче с «Полесьем» я увидел проблески той игры, которую может демонстрировать эта команда. Но уже поздно. Результата нет, все смотрят в турнирную таблицу.

Что касается коллективов, которые окажутся в зоне переходных матчей, то здесь вряд ли «Кудровка», и особенно «Рух» смогут повлиять на итоговое распределение мест в турнирной таблице. Отыграть аутсайдеру пять очков за три тура до финиша, не вижу возможным.

УПЛ. 27-й тур

08.05.26

«Кривбасс» – «Карпаты» – 1:0

«Колос» – «Кудровка» – 1:0

«Полесье» – «Александрия» – 2:1

09.05.26

«Рух» – «Верес» – 0:0

ЛНЗ – «Динамо» – 0:0

«Заря» – «Металлист 1925» – 1:1

«Оболонь» – «Эпицентр» – 2:2

10.05.26

«Полтава» – «Шахтер» – 0:4

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 27-го тура

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 27 20 6 1 65 - 17 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 66 2 Полесье 27 17 4 6 47 - 18 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 55 3 ЛНЗ 27 16 6 5 36 - 16 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 54 4 Динамо Киев 27 14 6 7 59 - 33 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 48 5 Металлист 1925 27 12 10 5 32 - 16 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 46 6 Колос Ковалевка 27 12 10 5 28 - 21 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 46 7 Кривбасс 27 12 8 7 47 - 41 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 44 8 Заря 27 10 9 8 38 - 34 12.05.26 13:00 Александрия - Заря 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 27.04.26 Заря 2:0 Верес 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 39 9 Карпаты Львов 27 9 10 8 35 - 27 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 37 10 Верес 27 7 10 10 25 - 34 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Заря 2:0 Верес 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 31 11 Оболонь 27 6 10 11 25 - 45 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 28 12 Эпицентр 27 7 6 14 32 - 42 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 27 13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22 14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21 15 Александрия 27 2 7 18 19 - 54 12.05.26 13:00 Александрия - Заря 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 13 16 Полтава 27 2 6 19 23 - 70 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 12 Полная таблица