Жирона может подписать еще одного игрока сборной Украины

Защитник донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Ефим Конопля готов сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно. Об этом пишет Футбол 24.

По информации источника, защитник Шахтера Ефим Конопля подписал годовой контракт с испанским футбольным агентством. Она предложила услуги Ефима некоторым клубам Ла Лиги.

Сообщается, что Севилья, Валенсия и Жирона наиболее заинтересованы в трансфере украинца, но его также хотят подписать другие клубы.

Контракт Конопля с Шахтером истекает в сентябре 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 5 миллионов евро. В текущем сезоне Ефим Конопля провел 24 матча за Шахтер, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.