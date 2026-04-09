Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Жирона может подписать еще одного игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
09 апреля 2026, 14:22 |
Ефим Конопля сменит клубную прописку

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Ефим Конопля готов сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно. Об этом пишет Футбол 24.

По информации источника, защитник Шахтера Ефим Конопля подписал годовой контракт с испанским футбольным агентством. Она предложила услуги Ефима некоторым клубам Ла Лиги.

Сообщается, что Севилья, Валенсия и Жирона наиболее заинтересованы в трансфере украинца, но его также хотят подписать другие клубы.

Контракт Конопля с Шахтером истекает в сентябре 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 5 миллионов евро. В текущем сезоне Ефим Конопля провел 24 матча за Шахтер, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

По теме:
В Шахтере сделали выбор между Лигой конференций и УПЛ
Кто обслужит матч ЛНЗ – Шахтер? Назначения арбитров на игры 23 тура УПЛ
Алиссон может перебраться в итальянский гранд. С ним готовы попрощаться
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Футбол | 08 апреля 2026, 23:55 24
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико

Команда Диего Симеоне добилась комфортного преимущества

Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Футбол | 09 апреля 2026, 09:10 5
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко

Рассматривается кандидатура Мирона Маркевича

Плохие новости для Лунина: в Реале нашли замену украинцу
Футбол | 09.04.2026, 14:08
Плохие новости для Лунина: в Реале нашли замену украинцу
Плохие новости для Лунина: в Реале нашли замену украинцу
Шахтер не сдается и готовит трансфер за большие деньги
Футбол | 09.04.2026, 08:38
Шахтер не сдается и готовит трансфер за большие деньги
Шахтер не сдается и готовит трансфер за большие деньги
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09.04.2026, 11:11
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 2
Футбол
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 57
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08.04.2026, 06:23 2
Футбол
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 35
Футбол
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
07.04.2026, 20:26 2
Футбол
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
08.04.2026, 07:00 6
Футбол
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 6
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем