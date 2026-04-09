Экс-тренер Шахтера рассказал о сложных разговорах с Ризныком

Раймонд Аттевелд беседовал с Дмитрием в период, когда тот потерял брата…

shakhtar.com. Раймонд Аттевелд

Бывший ассистент Патрика ван Леувена в тренерском штабе «Шахтера» Раймонд Аттевелд вспомнил свой разговор с голкипером «горняков» Дмитрием Ризныком, который в сентябре 2023 года потерял родного брата, погибшего на войне против российских оккупантов.

«В то время он потерял брата на войне. Тогда у нас были сложные разговоры, и мы старались его поддержать. Мы постоянно следили за тем, как у него дела. В то же время многие игроки очень хотят играть и боятся потерять место в основном составе. Мы, как тренерский штаб, всегда должны быть доступны для общения».

«Многие игроки увезли свои семьи за границу. Мужчинам часто не разрешают покидать страну, поэтому требуется разрешение. Некоторые игроки долгое время не видят свои семьи. Это создает дополнительные трудности», – рассказал Аттевелд.

В настоящий момент 59-летний Аттевелд работает директором по развитию в Казахстанской федерации футбола.

