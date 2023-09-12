Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Дмитрий Ризнык потерял родного брата
Родной брат Дмитрия Ризныка Сергей погиб на войне с россией. Об этом сам голкипер «Шахтера» сообщил у себя в Инстаграме:
«Родной, для тебя война закончилась.
Мне больно и страшно это осознавать, что ты ушел, но ушел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда!
Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава».
Напомним, несколько дней назад на войне также погиб брат защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Александра Тымчика.
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