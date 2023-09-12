Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией

Родной брат Дмитрия Ризныка Сергей погиб на войне с россией. Об этом сам голкипер «Шахтера» сообщил у себя в Инстаграме:

«Родной, для тебя война закончилась.

Мне больно и страшно это осознавать, что ты ушел, но ушел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда!

Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава».

Напомним, несколько дней назад на войне также погиб брат защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Александра Тымчика.