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  4. Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Украина
12 сентября 2023, 17:25 |
2290
0

Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией

Дмитрий Ризнык потерял родного брата

12 сентября 2023, 17:25 |
2290
0
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Родной брат Дмитрия Ризныка Сергей погиб на войне с россией. Об этом сам голкипер «Шахтера» сообщил у себя в Инстаграме:

«Родной, для тебя война закончилась.

Мне больно и страшно это осознавать, что ты ушел, но ушел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда!

Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава».

Напомним, несколько дней назад на войне также погиб брат защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Александра Тымчика.

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Источник Instagram
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