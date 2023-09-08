Брат защитника Динамо погиб на войне
Юрию Дятлюку, брату Александра Тымчика, было 34 года
Брат защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Александра Тымчика погиб на войне с россией. Об этом сообщил сам футболист у себя в соцсетях.
Брату Тымчика, Юрию Дятлюку, было 34 года. Он попал под артиллерийский обстрел возле Марьинки Донецкой области во время боевого задания, спасти его не удалось. Это случилось более месяца назад: еще 3 августа текущего года.
У Юрия осталось двое детей: 11-летний сын и 4-летняя дочь. Сам Юрий Дятлюк активно занимался футзалом и был капитаном винницкого клуба «Химик».
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