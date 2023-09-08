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Украина
08 сентября 2023, 14:23 | Обновлено 08 сентября 2023, 14:52
1348
0

Брат защитника Динамо погиб на войне

Юрию Дятлюку, брату Александра Тымчика, было 34 года

08 сентября 2023, 14:23 | Обновлено 08 сентября 2023, 14:52
1348
0
Брат защитника Динамо погиб на войне
Instagram. Александр Тымчик (слева) с братом

Брат защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Александра Тымчика погиб на войне с россией. Об этом сообщил сам футболист у себя в соцсетях.

Брату Тымчика, Юрию Дятлюку, было 34 года. Он попал под артиллерийский обстрел возле Марьинки Донецкой области во время боевого задания, спасти его не удалось. Это случилось более месяца назад: еще 3 августа текущего года.

У Юрия осталось двое детей: 11-летний сын и 4-летняя дочь. Сам Юрий Дятлюк активно занимался футзалом и был капитаном винницкого клуба «Химик».

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Александр Тымчик российско-украинская война
Источник Sport.ua
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