Победитель Кубка Испании нацелился на украинца. Есть конкуренты в УПЛ

Украинский голкипер «Карпат» Назар Домчак привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, в подписании 19-летнего футболиста заинтересованы «Металлист 1925», «Полесье» и «Реал Сосьедад». Предложений по Домчаку львовский клуб еще не получал.

В текущем сезоне на счету Назара Домчака 23 матча на клубном уровне в всех турнирах, 12 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Карпатах» нашли замену Домчаку.