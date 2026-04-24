Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Победитель Кубка Испании нацелился на украинца. Есть конкуренты в УПЛ
Испания
24 апреля 2026, 12:22 | Обновлено 24 апреля 2026, 12:23
756
0

Победитель Кубка Испании нацелился на украинца. Есть конкуренты в УПЛ

Внимание «Реала Сосьедад» привлекает Назар Домчак

24 апреля 2026, 12:22 | Обновлено 24 апреля 2026, 12:23
756
0
Победитель Кубка Испании нацелился на украинца. Есть конкуренты в УПЛ
ФК Карпаты. Назар Домчак

Украинский голкипер «Карпат» Назар Домчак привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, в подписании 19-летнего футболиста заинтересованы «Металлист 1925», «Полесье» и «Реал Сосьедад». Предложений по Домчаку львовский клуб еще не получал.

В текущем сезоне на счету Назара Домчака 23 матча на клубном уровне в всех турнирах, 12 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Карпатах» нашли замену Домчаку.

По теме:
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Украинец, который перейдет в Жирону, оформил ассист в полуфинале Кубка
Романо назвал игрока, который покинет Реал летом. Украинцы не обрадуются
Назар Домчак Полесье Житомир Металлист 1925 Реал Сосьедад Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Футбол | 24 апреля 2026, 07:55 12
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец

Матвей стал целью для «Брентфорда»

В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ
Футбол | 24 апреля 2026, 10:54 0
В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ
В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ

Фанаты «горняков» считают нигерийца лучшим игроком матча

Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Футбол | 24.04.2026, 10:12
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Футбол | 23.04.2026, 21:47
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Эксперт: «На месте Монзуль я бы сразу подал в отставку»
Футбол | 24.04.2026, 04:33
Эксперт: «На месте Монзуль я бы сразу подал в отставку»
Эксперт: «На месте Монзуль я бы сразу подал в отставку»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
22.04.2026, 18:11 9
Футбол
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
23.04.2026, 12:17 9
Футбол
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 63
Теннис
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Футбол
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем