Победитель Кубка Испании нацелился на украинца. Есть конкуренты в УПЛ
Внимание «Реала Сосьедад» привлекает Назар Домчак
Украинский голкипер «Карпат» Назар Домчак привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, в подписании 19-летнего футболиста заинтересованы «Металлист 1925», «Полесье» и «Реал Сосьедад». Предложений по Домчаку львовский клуб еще не получал.
В текущем сезоне на счету Назара Домчака 23 матча на клубном уровне в всех турнирах, 12 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Карпатах» нашли замену Домчаку.
