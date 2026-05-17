Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Матвей может перейти в «Брентфорд»
«Брентфорд» заинтересован в подписании украинского нападающего «Динамо» (Киев) Матвея Пономаренко.
По информации источников, английский клуб рассматривает возможность трансфера украинского форварда в случае потенциальной продажи Игора Тьяго этим летом. В таком случае «Брентфорд» готов выложить около 15 миллионов евро за молодого нападающего.
В нынешнем сезоне Пономаренко демонстрирует впечатляющую статистику в чемпионате Украины: форвард провел 14 матчей и забил 12 голов.
Ранее Пономаренко сообщил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
