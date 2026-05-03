Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Он лучше, чем Андрей Шевченко»

Украинский нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко считает, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

– Мбаппе или Андрей Шевченко?

– Мбаппе

– То есть среди современных нападающих тебе больше всего нравится именно Килиан Мбаппе?

– Пока что да. Его скорость, дриблинг, можно сказать – настоящая «магия». Особенно это было видно в финале чемпионата мира. То, что он делал для сборной, было невероятно, жаль, что они тогда не выиграли. Я, честно говоря, тогда больше болел за Францию, потому что симпатизировал Роналду больше, чем Месси, и хотел, чтобы победил Мбаппе – он для этого все сделал.

А сейчас он играет в команде, за которой я слежу, – в «Реал Мадрид». Забивает, приносит победы, поэтому мой выбор очевиден – Мбаппе.