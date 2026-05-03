  4. Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Он лучше, чем Андрей Шевченко»
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 22:54 | Обновлено 03 мая 2026, 23:02
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Он лучше, чем Андрей Шевченко»

Украинец выделил Мбаппе

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Украинский нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко считает, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

– Мбаппе или Андрей Шевченко?

– Мбаппе

– То есть среди современных нападающих тебе больше всего нравится именно Килиан Мбаппе?

– Пока что да. Его скорость, дриблинг, можно сказать – настоящая «магия». Особенно это было видно в финале чемпионата мира. То, что он делал для сборной, было невероятно, жаль, что они тогда не выиграли. Я, честно говоря, тогда больше болел за Францию, потому что симпатизировал Роналду больше, чем Месси, и хотел, чтобы победил Мбаппе – он для этого все сделал.

А сейчас он играет в команде, за которой я слежу, – в «Реал Мадрид». Забивает, приносит победы, поэтому мой выбор очевиден – Мбаппе.

Матвей Пономаренко Килиан Мбаппе Андрей Шевченко Динамо Киев Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: ФУТБОЛ 360
Коли Шева феєрив та був одним з найкращих, Пономаренко ще на світ не народився. Не дивно, що він назвав Мбаппе. Але декому такі прості речі схоже дуже важко зрозуміти.
топовий Шева феєрів в самому складному Чемпіонаті нульових в Серії А, а Мбаппе грає в теплиці, спочатку ПСЖ, тепер РМ (про Монако пам'ятаю, но там був голодний ще Мбаппе)
кончене
